Google Maps, in arrivo anche il tachimetro digitale

Google sta lavorando attivamente per rendere Google Maps l’app di navigazione migliore sulla piazza. Dopo l’introduzione della funzione di segnalazione di autovelox fissi e mobili, gli sviluppatori del noto software hanno creato un’altra interessante feature.

Alcuni utenti Android hanno segnalato che l’app Google Maps ha iniziato a mostrare un tachimetro digitale nel momento in cui si attiva la navigazione. Secondo quanto riportato, la nuova funzionalità sarà inizialmente disponibile solo in Canada, Regno Unito, Stati Uniti e in alcuni paesi dell’Unione Europea (fra cui l’Italia).

Google Maps: in arrivo un’altra funzionalità molto utile per conoscere il limite di velocità di una strada

Il tachimetro digitale proposto dall’applicativo lavora a stretto contatto con la rilevazione dei limiti di velocità e degli autovelox. Dunque, nel caso in cui dovessimo superare il limite di velocità della strada che stiamo percorrendo, Google Maps ci avviserebbe tramite un suono di notifica per avvisarci di rallentare. Questa funzione, quindi, permetterà di sfuggire a una multa.

L’attivazione del tachimetro digitale in Google Maps, però, pare sia una funzionalità da attivare manualmente all’interno delle impostazioni facendo in questo modo: aprite l’app, pigiate sui 3 trattini in alto a sinistra oppure fate uno swipe dal bordo sinistro verso quello destro e scegliete Impostazioni.

Fatto ciò, tappate su Impostazioni navigatore e dopodiché individuate la sezione Opzioni di guida. Qui dovrebbe comparire l’opzione per attivare il tachimetro digitale che potrà avvenire premendo semplicemente sul relativo interruttore.

Qualora non dovesse esserci, allora significa che dovrete attendere ancora un po’ visto che la feature è attualmente in fase di distribuzione da parte di Google. Vi consigliamo di controllare se è disponibile un nuovo aggiornamento per Google Maps tramite il Play Store seguendo il percorso: Tap su 3 trattini in alto a sinistra > Le mie app e i miei giochi > Aggiornamenti > Aggiornamenti in attesa > Google Maps (se c’è) > Aggiorna.