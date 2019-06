Alfa Romeo Giulietta Spider: Bonhams proporrà all’asta un esemplare

La nota casa d’aste Bonhams metterà all’asta un esemplare della mitica Alfa Romeo Giulietta Spider al Castello di Chantilly, in Francia, esattamente il 30 giugno. Secondo alcune stime fatte dalla casa d’aste, la storica vettura dovrebbe essere venduta ad un prezzo di 60-81.000 euro ma ovviamente las cifra potrebbe ancora aumentare a seconda dell’interessamento verso l’auto del Biscione.

L’Alfa Romeo Giulietta Spider in questione, Serie 101, ha subito un completo restauro professionale nel 2015 con motore e carrozzeria totalmente rifatti. In base a quanto riportato da Bonhams, anche l’abitacolo è stato rinnovato con l’obiettivo di proporre una vettura in condizioni pari al nuovo.

Alfa Romeo Giulietta Spider: un esemplare del 1961 verrà messo in vendita a fine mese

La Giulietta Spider venne progettata e costruita da Pininfarina con il suo design inconfondibile che ha attirato l’attenzione di tantissime persone, portando fascino, raffinatezza e motore di fascia alta in un segmento accessibile un po’ a tutti.

Il successo ottenuto dall’importatore americano Max Hoffman, dopo aver acquistato 2500 esemplari della versione spider, spinse la casa automobilistica milanese a produrne ancora di più. Sotto il cofano dell’Alfa Romeo Giulietta Spider troviamo un motore a 4 cilindri in linea da 1.3 litri che eroga una potenza di 65 CV (80 CV dal 1958), abbinato alla trazione posteriore.

La versione standard della vettura è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 15,7 secondi (14,8 secondi dal 1959) mentre quella Veloce in 11 secondi. La velocità massima raggiunta, invece, è di 165 km/h e 180 km/h, rispettivamente. Ritornando all’esemplare che verrà proposto all’asta da Bonhams, sfortunatamente non abbiamo informazioni su km percorsi e quanti proprietari ha avuto.