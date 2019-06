Fiat Argo Seleção: la casa italiana presenta l’ultima novità della sua gamma in Brasile

Fiat ha utilizzato la partita amichevole tra Brasile e Qatar che si è svolta Mercoledì 5 giugno per presentare al mercato una nuova serie speciale. Ci riferiamo alla nuova Fiat Argo Seleção che è la grande novità del marchio italiano per il suo veicolo compatto, che porterà come uno dei suoi punti salienti la garanzia speciale Mopar, offerta dal marchio post-vendita di Fiat Chrysler e che aumenta il termine di copertura contro eventuali problemi nel veicolo per 5 anni. Ricordiamo che Argo solitamente ha una garanzia di 3 anni. Fiat Argo Seleção celebra anche la sponsorizzazione della Fiat con la CBF e solo 1.500 unità della serie speciale raggiungeranno i concessionari. Fiat, tuttavia, non ha ancora comunicato il prezzo dell’Argo Seleção, che verrà rivelato solo il 14 giugno, quando la nazionale brasiliana farà il suo debutto in Copa America.

La nuova auto utilizza la versione Drive 1.0 come base, ma aggiunge ” un nuovo sistema multimediale e caratterizzazione esclusiva all’esterno. Ci sono strisce applicate sul lato e sul cofano posteriore, pannello oscurato, specchietti esterni e griglia inferiore del paraurti anteriore di colore nero brillante, così come gli emblemi delle cinque stelle che si riferiscono ai mondiali vinti dal Brasile. Sempre in onore della Selecao vi sono due nuovi colori: Portofino Blue e Indianapolis Yellow. White Banchisa, White Alaska, Black and Gray saranno gli altri colori disponibili per la nuova serie. Argo Drive 1.0 viene venduta attualmente al prezzo di R $ 52,690. Il sistema multimediale con schermo da 9 “è opzionale $ 2,200. Fiat aggiunge che acquistando la serie speciale, il cliente riceverà a casa un kit di benvenuto con una borsa Nike con logo Fiat e CBF.