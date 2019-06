Jeep Wrangler: GM starebbe lavorando sul diretto concorrente

Jeep ha dominato il mercato americano dei 4×4 con la sua iconica Jeep Wrangler per quasi 3 decenni ma né Ford e né General Motors erano molto felici di vedere questa cosa. Di conseguenza, Ford ha deciso di portare sul mercato il SUV Branco mentre GM pare stia testando qualcosa di particolare all’interno del suo General Motors Proving Grounds nel Michigan.

Nelle ultime ore, è stata condivisa in rete una foto spia davvero interessante che mostra gli ingegneri di General Motors compiere dei test su alcuni prototipi assieme a una coppia di Jeep Wrangler a 4 porte. Questa potrebbe essere la prima volta che GM ha usato l’iconica fuoristrada del marchio americano come punto di riferimento per testare i suoi SUV.

Jeep Wrangler: General Motors potrebbe portare presto sul mercato il diretto competitor

Dato che il gruppo sta utilizzando una Wrangler come punto di riferimento, possiamo ipotizzare che un concorrente diretto del 4×4 del marchio di FCA potrebbe arrivare presto sul mercato. Alcuni anni fa, indiscrezioni hanno rivelato che la nuova generazione del Chevy Blazer sarebbe arrivata sul mercato come il vero concorrente della Jeep Wrangler.

Tuttavia, il veicolo si è rivelato un SUV elegante costruito sulla stessa telaio del GM C1XX come il GMC Acadia. Oltre a questo, i rumor hanno riportato di un potenziale avversario della Wrangler da parte di GM che sarebbe soltanto un modello di GMC. Da allora, però, sembra che le cose siano cambiate.

In ogni caso, addetti ai lavori hanno riportato che General Motors potrebbe utilizzare la nuova architettura VSS-T di prossima generazione, che sta per Vehicle Strategy Set – Truck. È essenzialmente la sostituta dell’attuale GMTK2XX di GM usata per costruire diversi veicoli come lo Chevy Silverado. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se davvero l’azienda statunitense porterà sul mercato un vero concorrente della Jeep Wrangler.