Da oggi al 2 giugno, a Trieste, il marchio Alfa Romeo sarà protagonista della quarta edizione della “Mitteleuropean Race”. Si tratta della quarta edizione della competizione di regolarità che andrà in scena a Trieste in questi giorni. Tra le grandi novità di questa edizione, il passaggio tra zone archeologiche e borghi medioevali. Nella giornata di domani 1 giugno le auto che prenderanno parte all’evento partiranno da Trieste percorreranno la salita della Trieste-Opicina, chiamata anche la “Monza in salita”, scenario di epiche contese dal 1911 al 1971. La competizione poi sconfinerà in Slovenia per poi attraversare le colline del Collio e le sue vigne. Prima del rientro a Trieste, il passaggio anche a Laguna di Grado, Aquileia e Palmanova. La seconda giornata di gara partirà nuovamente da Trieste, passerà dal Castello di Spessa e dall’Abbazia di Rosazzo per poi scendere nuovamente sul mare e terminate al Golf Club di Grado dove si effettueranno le premiazioni.

Inoltre torna anche la Mitrace Cup. Si tratta del trofeo riservato alle Alfa Romeo 4C, 8C e a Giulia e Stelvio Quadrifoglio. Durante l’evento il pubblico potrà ammirare proprio il primo SUV della storia della casa automobilistica del Biscione nella versione top di gamma Quadrifoglio. Vero e proprio concentrato di tecnologia, Stelvio Quadrifoglio è equipaggiato con l’esclusivo 2.9 V6 Bi-Turbo benzina, in alluminio e ispirato da tecnologie e competenze tecniche Ferrari, che eroga 510 CV di potenza massima e sviluppa una coppia di 600 Nm. Questo modello dunque rappresenta un chiaro esempio di quello che da molti viene definito come il vero “spirito Alfa”.