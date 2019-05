Parco Valentino 2019: quest’anno parteciperanno 50 marchi automobilistici

In occasione del Parco Valentino 2019, la quinta edizione della rassegna che si terrà dal 19 al 23 giugno, prenderanno parte diverse auto del passato, del futuro e soprattutto da sogno. Andrea Levy, presidente di Parco Valentino, ha svelato nelle scorse ore tutte le novità della nuova edizione. Quest’anno si potrà accedere gratuitamente alle aree espositive, previa registrazione sul sito ufficiale.

I brand che parteciperanno quest’anno al Parco Valentino saranno ben 50, ossia il 95% dei marchi che operano nel settore automotive qui in Italia. Tra questi ci saranno anche Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Lancia e Maserati.

Parco Valentino: la quinta edizione dell’evento sarà caratterizzata da diverse novità

Sarà presente anche Mole Automobiles, la società che ha progettato l’esclusiva Mole Costruzione Artigianale 001 basata sull’Alfa Romeo 4C. In ogni caso, qui sotto trovate tutte le case che parteciperanno all’evento in ordine alfabetico:

Abarth

Alfa Romeo

Aston Martin

Audi

Bentley

BMW

Bugatti

Chevrolet

Citroën

Dacia

Dallara

DR

Fiat

Ford

GFG Style

Honda

Hyundai

Italdesign

Jaguar

Jannarelly

Jeep

Kia

Lamborghini

Lancia

Lexus

Maserati

Mazda

McLaren

Mercedes

Militem

Mitsubishi

Mole Automobiles

Opel

Pagani

Peugeot

Pininfarina

Porsche

Quadro Vehicles

Renault

SsangYong

Seat

Skoda

Smart

Spice-X

Studiotorino

Suzuki

Tesla

Toyota

Volkswagen

XEV

Yamaha

Il tema di quest’anno sarò l’innovazione. Questo viene testimoniato da un’auto a guida autonoma che taglierà il nastro della cerimonia di inaugurazione che si terrà mercoledì 19 giugno. Dopo la parata dei rappresentati dei marchi, si terrà la Journalist Parade riservata ai giornalisti del settore e poi la Supercar Night Parade in cui parteciperanno i brand più prestigiosi quali Ferrari, Porsche, Lamborghini, Maserati, McLaren, Lotus e Aston Martin.

Durante la stessa serata, sfileranno anche le monoposto di Formula 1 più iconiche come quella di Michele Alboreto. Nel Castello del Valentino verranno esposte alcune vetture appartenenti a diversi collezionisti di tutto il mondo come la Lamborghini Miura, la Lancia Stratos, la Ferrari LaFerrari, la Maserati MC12, la McLaren Senna, la Bugatti Chiron, la Pagani Huayra e la Delta Futurista.

Durante l’evento, inoltre, si parlerà parecchio della mobilità del futuro, quindi auto elettriche, ibride plug-in e full hybrid. Sabato 22 giugno si terrà il concorso d’eleganza Parco Valentino Classic che, come suggerisce il nome, è riservato alle auto storiche più famose. Qui verrà premiata la vettura d’epoca più interessante con il premio Best in Show. Il 23 giugno, infine, si terrà il Gran Premio Parco Valentino.