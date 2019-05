Nuovo Ram 1500 nominato Best Family Truck 2019 da Edmunds

Gli editori di Edmunds hanno annunciato oggi che il nuovo Ram 1500 si è aggiudicato il premio Best Family Truck 2019.

Alistair Weaver, caporedattore di Edmunds, ha detto che il Ram 1500 2019 è un pick-up dedicato anche alle famiglie, soprattutto a quelle che stanno sempre all’aria aperta e che hanno bisogno di trasportare un sacco di oggetti.

Ram 1500: Edmunds premia il pick-up ameircano di FCA

Weaver continua dicendo che, grazie ai sedili posteriori reclinabili, all’ampio spazio per le gambe e alle esclusive sospensioni posteriori, il 1500 riesce a superare molti SUV tradizionali nel comfort e nel lusso.

Per cercare il miglior veicoli familiare, gli esperti di Edmunds testano 300 veicoli ogni anno usando un circuito di prova nel mondo reale composto da 185 km di strade cittadine, autostrade e canyon tortuosi. I dati raccolti riguardano oltre 30 prove fatte su prestazioni, comfort, interni, tecnologia, utilità e valore.

Reid Bigland, Head of Ram Brand, ha dichiarato che il nuovo Ram 1500 è il punto di riferimento per durata, tecnologia, lusso ed efficienza. Questo premio dato da Edmunds, continua il dirigente, combinato con il riconoscimento Editor’s Choice 2019, testimonia tutti gli sforzi fatti e mette in evidenza un interesse in rapida crescita da parte dei clienti che usano i pick-up Ram come veicoli familiari.