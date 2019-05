La Ferrari Portofino è in questo momento la supercar più economica venduta da Maranello. Giunta sul mercato come sostituta della California T non molto apprezzata, la Portofino è stata pesantemente revisionata e migliorata in tutto, dalle prestazioni al peso fino al reparto tecnologico.

Ciò è stato reso possibile grazie all’ausilio di un telaio più rigido e meno pesante (-80 kg) e all’implementazione di un motore V8 biturbo da 3,9 litri che sviluppa una potenza di 600 CV e 760 nm di coppia massima montato anteriormente. Si tratta dello stesso propulsore presente sulla F8 Tributo e sulla nuova supercar ibrida che verrà presentata ufficialmente domani.

Ferrari Portofino: una delle supercar più interessanti proposte attualmente dal cavallino rampante

Le prestazioni sono degne del nome Ferrari. La Ferrari Portofino, infatti, è capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e di raggiungere una velocità massima di 320 km/h. Secondo Kelley Blue Book, però, la trasmissione a doppia frizione a 7 rapporti non è sempre eccezionale.

Inoltre, il volante multifunzione non restituisce molto feedback durante la guida ma si riuscirà a sfruttare al meglio visti tutti i pulsanti e le manopole presenti su di esso. In questo momento, Ferrari chiede circa 196.000 euro per l’acquisto della versione base della Ferrari Portofino.

Per aggiungere alcuni optional, come il portabicchieri in fibra di carbonio oppure l’integrazione smartphone con Apple CarPlay e Android Auto, è richiesta una spesa aggiuntiva.