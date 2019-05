Fiat produrrà finalmente un suv in Brasile

Oltre all’annuncio dei nuovi motori turbo della famiglia GSE / Firefly, FCA ha anche rivelato che arriveranno modelli nuovi negli stabilimenti di Betim e Goiana in Brasile. Nella fabbrica mineraria saranno investiti 8,5 miliardi di R $, mentre in Pernambuco il contributo sarà di 7,5 miliardi di R $, tutti per investimenti sino al 2024. In tutto arriveranno oltre 25 nuovi modelli. Uno degli obiettivi principali del gruppo è quello di espandere la fornitura di SUV in America Latina. In proposito il numero uno di FCA, l’amministratore delegato Mike Manley ha confermato nelle scorse ore l’arrivo di un suv targato Fiat che verrà prodotto proprio in Brasile.

Si tratta dunque della conferma ufficiale che un simile modello si farà. Si dovrebbe trattare del veicolo mostrato in versione concept car nella scorsa edizione del Salone dell’auto di San Paolo e battezzato con il nome di Fastback. Si dovrebbe dunque trattare della versione suv del pick up Fiat Toro. Rispetto alla concept car l’aspetto sarà meno da suv coupè e più vicino nello stile al pick up. Quello del futuro suv di Fiat non sarà comunque l’unica novità di Fiat in Sud America. Grazie ai cospicui investimenti annunciati infatti anche la gamma di Jeep verrà estesa. Maggiori dettagli sui futuri modelli che saranno prodotti in Brasile li avremo già a partire dai prossimi mesi.