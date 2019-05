Fiat 500X da record: prodotta l’unità numero 500 mila

Nelle scorse ore nello stabilimento Fiat Chrysler Automobiles di Melfi è stata prodotta la Fiat 500X numero 500.000. Il nuovo traguardo raggiunto certifica il successo del modello che, fin dal lancio nel 2014, è sempre stata leader nel segmento in Italia e stabilmente nella top 10 in Europa. Il record è stato realizzato nello stabilimento FCA di Melfi, una delle fabbriche automotive più innovative e best-in-class al mondo. L’esemplare da primato è stato prodotto nella versione “120°” con livrea bicolore Tuxedo, novità assoluta per il modello, che celebra i primi 120 anni di storia del marchio Fiat.

Il crossover di Fiat ottiene un importante traguardo con la produzione di 500 mila unità

La versione numero 500 mila di Fiat 500X è equipaggiata con la nuova generazione di motori FireFly con 150 CV e il cambio automatico DCT a doppia frizione. Insomma si tratta indubbiamente di un traguardo importante che certifica il successo commerciale di questo modello che fin da quando ha raggiunto nel 2014 i concessionari ha mostrato di avere il gradimento dei consumatori. Le cose dovrebbero migliorare ulteriormente non appena arriverà la versione ibrida attesa per i prossimi anni dopo che inizierà la produzione di Jeep Renegade e Compass ibride sempre nello stabilimento Fiat Chrysler Automobiles di Melfi.