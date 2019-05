LaFerrari Aperta: in vendita un esemplare con appena 500 km percorsi

In questo momento, c’è una LaFerrari Aperta usata del 2017 in vendita in Texas da Crave Luxury Auto e possiamo scommettere che il prezzo non è sicuramente alla portata di tutti. Questo perché abbiamo di fronte l’ultima hypercar di Maranello proposta in tale versione in soli 210 esemplari in tutto il mondo, il che la rende molto più rara del modello coupé.

Una LaFerrari Aperta nera simile a questo esemplare è stata venduta all’inizio di quest’anno e, secondo alcune stime fatte prima della vendita, era stata valutata tra i 6,5 milioni e gli 8,5 milioni di dollari. Pertanto, possiamo aspettarci che questa LaFerrari Aperta venga valutata allo stesso modo.

LaFerrari Aperta: uno dei soli 210 esemplari realizzati disponibile all’acquisto

La particolare decapottabile è verniciata in nero lucido con cerchi neri sportivi posizionati sopra delle pinze freno gialle e dei sottili inserti rossi posti sul retro dei passaruota anteriori. Per quanto riguarda l’abitacolo, questa LaFerrari Aperta propone anche un rivestimento in pelle nera e una serie di inserti rossi. Non manca la fibra di carbonio presente un po’ ovunque.

I km percorsi da questo esemplare sono soli 504 km, quindi di gran lunga inferiori ai 2414 km de LaFerrari Aperta venduta all’asta all’inizio del 2019. Proprio come tutti gli altri esemplari della hypercar del cavallino rampante, troviamo sotto il cofano un motore V12 da 6.3 litri abbinato a un propulsore elettrico per un totale di 963 CV e oltre 900 nm di coppia massima.