Fiat 500 Jolly Icon-e: la mitica Spiaggina diventa elettrica grazie a Garage Italia

Garage Italia, l’hub creativo di Lapo Elkann, ha presentato nelle scorse ore la nuova Fiat 500 Jolly Icon-e che, come suggerisce il nome, si basa sulla 500 Jolly ma completamente elettrica. Questa particolare vettura, in realtà, fa parte di un nuovo progetto ideato dall’atelier di personalizzazione che sarà caratterizzato solo da vetture a 0 emissioni.

La versione elettrica della mitica Spiaggina degli anni ’50 costruita dalla carrozzeria Ghia dispone di un propulsore elettrico posizionato al posto del bicilindrico originale e collegato direttamente al cambio.

Fiat 500 Jolly Icon-e: Garage Italia presenta un restomod completamente elettrico della Spiaggina degli anni ’50

Il motore elettrico viene alimentato da una batteria ricaricabile che è in grado di caricarsi completamente in 4 ore usando un’apposita colonnina di ricarica. 8 ore, invece, sono richieste utilizzando una presa domestica.

Almeno per il momento, Garage Italia non ha svelato nessun’altra informazioni tecnica sulla nuova Fiat 500 Jolly Icon-e ma ha detto soltanto che il piccolo quadro strumenti della vettura originale è stato sostituito da un display da 5 pollici che consente di mostrare alcune informazioni importanti come l’autonomia della batteria e la velocità. I sedili, invece, sono stati realizzati completamente a mano intrecciando una corda naturale specifica per l’impiego all’aria aperta.

A livello estetico troviamo ancora i fari della stessa forma solo che su questo modello c’è un sistema di illuminazione a LED mentre la presa di ricarica è stata posizionata sulla calandra anteriore. Garage Italia ha deciso di rinforzare anche la struttura della cornice del parabrezza per garantire una maggior sicurezza mentre il telaio ora dispone di una cellula di rinforzo che ne aumenta la rigidità.

Come detto qualche riga fa, la nuova Fiat 500 Jolly Icon-e è soltanto la prima vettura appartenente a questa nuova gamma. Atre vetture elettriche basate sulle auto del passato arriveranno molto presto.