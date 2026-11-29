Chi oggi entra in concessionaria per comprare una Fiat 500 può scegliere tra l’ibrida e l’elettrica. Nel 2027 Fiat proverà a dare a chi esita tra le due un motivo in più per considerare quella a batteria. Emanuele Cappellano, responsabile europeo di Stellantis, ha annunciato un aggiornamento per la Fiat 500 elettrica, con nuove batterie sviluppate e prodotte a Mirafiori. Secondo indiscrezioni, saranno al litio ferro fosfato. La scelta potrebbe aiutare Fiat ad abbassare il prezzo della city car, anche se per ora il nuovo listino resta da definire.

Fiat 500 elettrica: cosa cambia con la batteria LFP e perché è importante per Mirafiori

Le batterie LFP utilizzano un catodo privo di nichel e cobalto; sono generalmente meno costose da produrre rispetto alle batterie con chimica NMC. Presentano tuttavia una densità energetica inferiore: la sola scelta di queste celle non permette dunque di determinare l’autonomia della Fiat 500 elettrica aggiornata.

Quest’ultima dipenderà dalla capacità del pacco batterie, dalla sua integrazione nel veicolo e dal consumo di energia. Per il momento, Stellantis ha confermato l’arrivo di questa nuova batteria, ma la sua capacità, l’autonomia e il prezzo restano ancora da svelare. Anche l’entità di un’eventuale riduzione del prezzo rimane incerta.

A Torino, la posta in gioco riguarda anche i ritmi produttivi dello stabilimento. Lo stabilimento di Mirafiori potrebbe raggiungere una produzione di 90.000 Fiat 500 nel 2027, a fronte delle circa 55.000 unità stimate per la fine del 2026. Resta da stabilire quale quota di questi veicoli sarà dotata di batteria; si tratta di un dettaglio determinante, poiché l’incremento dei volumi potrebbe dipendere in larga misura dalla versione ibrida, anche a fronte di una 500 elettrica resa più accessibile.

L’introduzione della versione ibrida ha già dato impulso alla produzione. Secondo la Fim-Cisl, nei primi nove mesi del 2026 sono stati prodotti 46.323 veicoli, contro i 18.450 dello stesso periodo del 2025, segnando un aumento del 151,1%. Tale crescita è tuttavia accompagnata da interruzioni della produzione e i volumi rimangono ancora distanti dall’obiettivo di 100.000 unità annue ipotizzato alla fine del 2025, in occasione del lancio della versione ibrida. Sebbene le due motorizzazioni consentano di intercettare tipologie di clientela differenti, i volumi a Mirafiori continuano a dipendere dalla domanda per un unico modello.

La tecnologia LFP è al centro anche del progetto di Saragozza, dove Stellantis e CATL hanno annunciato un investimento che potrebbe raggiungere i 4,1 miliardi di euro per un impianto di batterie con una capacità potenziale di 50 GWh. Resta ancora da confermare l’eventuale fornitura, per la 500e, di celle prodotte in Spagna. Inoltre, Cappellano ha indicato l’orizzonte del 2030 per l’arrivo della nuova generazione della 500 a Mirafiori. Da qui ad allora, la versione aggiornata dovrà confrontarsi con la realtà del mercato: se il prezzo dovesse scendere, quanti automobilisti che oggi scelgono la versione ibrida prenderebbero in considerazione il passaggio all’elettrico?