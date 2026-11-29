Come ormai è noto da mesi, Opel realizzerà un nuovo SUV in collaborazione con Leapmotor nei prossimi anni. Il suo debutto dovrebbe avvenire nel corso del 2028. Le certezze su come questo veicolo sarà al momento sono poche. Nonostante ciò Autoweek ha provato ad immaginare quello che potrebbe essere lo stile di questo futuro SUV in un render pubblicato nella giornata di ieri.

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Come sarà il futuro SUV di Opel con Leapmotor? Bisogna guardare al SUV B10

Per capire cosa aspettarsi da questa futura Opel, bisogna guardare alla Leapmotor B10. Secondo AutoWeek, infatti, sarebbe proprio questo il modello scelto come base di partenza. La domanda che molti si pongono riguarda innanzitutto il design: quanto del veicolo cinese ritroveremo nella nuova Opel? Le differenze più marcate riguarderanno probabilmente la carrozzeria, mentre l’abitacolo potrebbe riprendere alcuni elementi già presenti nella B10, in particolare il sistema multimediale.

Anche per quanto riguarda il sistema di propulsione non sono previste grandi sorprese. Fonti olandesi parlano di 218 CV e di una batteria da 67,1 kWh, in grado di garantire un’autonomia di circa 390 chilometri. La potenza di ricarica rapida dovrebbe attestarsi sui 140 kW. A differenza del B10, tuttavia, sembra che Opel intenda proporre questo modello esclusivamente in una variante completamente elettrica.

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Anche le dimensioni del futuro modello sollevano qualche interrogativo. Tra il Frontera e il Grandland lo spazio è davvero esiguo, eppure è proprio lì che potrebbe collocarsi la nuova vettura Opel. Il B10, infatti, è appena 13 centimetri più lungo del Frontera. Inoltre, è noto che il costruttore tedesco non ha intenzione di eliminare dal proprio listino nessuno degli attuali modelli SUV.

L’aspetto forse più interessante di questo progetto riguarda il prezzo. Basta dare un’occhiata ai listini di Leapmotor per capire quanto il produttore cinese punti su un vantaggioso rapporto qualità-prezzo. Se Opel riuscisse a trasferire questa filosofia alla propria gamma, potrebbe rivelarsi una mossa vincente.

Ancora oggi in Europa a parità di prezzo e di caratteristiche molti automobilisti sceglierebbero un’auto di Opel piuttosto che di Leapmotor. Sarebbe proprio questa la clientela a cui la casa tedesca di Stellantis potrebbe rivolgersi con il suo nuovo modello. Infine ricordiamo che per questo veicolo è stata già stabilita la sede di produzione: a partire dal 2028, sarà fabbricato presso il sito Stellantis di Saragozza, in Spagna.