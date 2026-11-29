Fiat Argo Weekend X è il nome dell’ultima proposta stilistica del designer digitale indipendente Kleber Silva, che ha immaginato come potrebbe essere un’erede moderna della celebre Palio Weekend. Il designer brasiliano ha tratto ispirazione da alcuni dei nuovi modelli del costruttore torinese per concepire una station wagon dal carattere crossover, riportando così in auge una tipologia di veicolo che ha ricoperto a lungo un ruolo di primo piano nella gamma Fiat, in particolare in Sud America.

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Fiat Argo Weekend X: un rendering immagina il ritorno della celebre station wagon

«La nostra proposta visiva per un’eventuale Argo Weekend X si riallaccia alla tradizione della Palio Weekend, adottando proporzioni ispirate alla Tipo SW ed elementi di design derivati ​​dalla Argo X e dalla Grizzly», ha scritto Kleber Silva nel presentare la sua creazione.

Le immagini mostrano una carrozzeria color bronzo, caratterizzata da passaruota protetti da elementi in plastica nera, barre longitudinali sul tetto e cerchi in lega di generose dimensioni. Il frontale presenta gruppi ottici con una firma luminosa «pixelata», mentre al posteriore spicca una fascia nera che unisce i fanali, insieme alla scritta «Weekend» sul portellone. Il designer ha immaginato anche l’abitacolo, che si distingue per la strumentazione digitale, un ampio schermo per l’infotainment e finiture dai toni ramati.

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La fonte d’ispirazione principale è la nuova Fiat Argo X, un modello strettamente imparentato con la Grande Panda europea e destinato a giocare un ruolo chiave nel rinnovamento della gamma sudamericana del marchio italiano. L’idea di derivarne una versione station wagon richiama inevitabilmente uno dei veicoli più iconici della storia recente di Fiat in Brasile.

La Palio Weekend ha infatti debuttato nel 1997, appena un anno dopo il lancio della Palio. Questo modello ha conquistato molte famiglie grazie alla sua buona capacità di carico, alla versatilità e ai costi di gestione contenuti. È stato commercializzato anche in Europa, Italia inclusa, dove rappresentava un’alternativa economica alle familiari di dimensioni maggiori.

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Nel 1999 arrivò in Brasile la versione Adventure, caratterizzata da un assetto rialzato e protezioni supplementari per la carrozzeria. Una formula particolarmente indovinata, soprattutto considerando che all’epoca i crossover non godevano ancora della popolarità attuale. Nel corso della sua lunga carriera la familiare ricevette numerosi aggiornamenti estetici e meccanici, introducendo anche il sistema Locker per migliorare la motricità sui terreni difficili.

La produzione è terminata nel gennaio 2020, dopo 23 anni di presenza sul mercato. La crescente popolarità dei SUV aveva infatti ridotto notevolmente il segmento delle familiari, anche in Brasile.

Al momento, la Fiat Argo Weekend X rimane una proposta indipendente e non un progetto ufficiale della casa automobilistica torinese. Resta da vedere se una familiare compatta, accessibile e dall’aspetto robusto, come quella immaginata da Kleber Silva, potrebbe trovare spazio nella futura gamma del marchio, raccogliendo, in un certo senso, l’eredità dell’iconica Palio Weekend.