Fiat Grizzly ha suscitato grande curiosità tra gli appassionati del marchio torinese ancor prima del suo debutto. Sarà tuttavia necessario attendere ancora qualche settimana prima di poter effettuare un ordine, dato che le prenotazioni apriranno solo a gennaio 2027. Nel frattempo, il dibattito prosegue attorno al suo design, concentrandosi in particolare su alcune differenze rispetto alla Grande Panda. A spiegare le ragioni di tali scelte è stato François Leboine, responsabile del design di Fiat, nel corso di un’intervista rilasciata alla rivista francese L’Auto Journal.

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Fiat Grizzly: il capo del design spiega la sobrietà dell’abitacolo

Se le linee della Fiat Grizzly sembrano aver conquistato gran parte del pubblico, lo stesso non si può dire per gli interni. Alcuni si aspettavano maggiore originalità, soprattutto dopo l’audacia dimostrata da Fiat con la Grande Panda. In realtà, come chiarisce François Leboine, questa scelta risponde a motivazioni ben precise.

Occorre infatti considerare che questo nuovo SUV sarà commercializzato anche in Brasile e in Medio Oriente. Fiat ha analizzato le preferenze degli automobilisti in tali mercati, riscontrando che, per veicoli di queste dimensioni, non è particolarmente apprezzato un abitacolo dai colori vivaci.

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Su un’auto di piccole dimensioni come la Grande Panda ci si può concedere qualche stravaganza, ma salendo di categoria le aspettative della clientela cambiano. La carrozzeria, al contrario, potrà sempre sfoggiare tonalità più accese e calde, restando fedele alla tradizione italiana del marchio.

Nel corso dell’intervista, François Leboine ha parlato anche della genesi del design della Grizzly. L’obiettivo era conferire al SUV un aspetto robusto, lavorando in particolare sulle dimensioni dei passaruota e sul trattamento delle superfici della carrozzeria. Osservandola di profilo, colpisce anche la massiccia presenza del montante posteriore, un elemento su cui i designer di Fiat hanno posto un’enfasi particolare.

Anche la spiegazione relativa al nome del modello è interessante. Dopo la Pandina, la Panda e la Grande Panda, la scelta di un orso di dimensioni decisamente superiori ha rappresentato un modo piuttosto semplice per collocare il nuovo modello all’interno della gamma del costruttore torinese.

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Leboine ha inoltre parlato del lavoro svolto sui gruppi ottici, in particolare al posteriore. L’idea era quella di integrare i fari nella carrozzeria, anziché farli apparire come elementi aggiunti. Il tutto senza far lievitare i costi di produzione del veicolo, un aspetto tutt’altro che trascurabile per un marchio come Fiat.

Alla guida del design del costruttore torinese dal 2021, dopo aver trascorso diversi anni in Renault, Leboine conferisce un’impronta ben riconoscibile alle nuove Fiat. Oltre alla Grande Panda e alla Grizzly, a lui si deve anche la Multiplay, un concept-car presentato lo scorso ottobre al Salone dell’Auto di Parigi.