Al momento il futuro di Alfa Romeo Giulia è in dubbio. Si sa solo che l’attuale versione sarà prodotta a Cassino fino a fine 2027 anche nella versione Quadrifoglio. La stessa sorte, tra l’altro, toccherà anche ad Alfa Romeo Stelvio. Dopo quella data non si sa cosa accadrà. Il CEO Santo Ficili di recente ha detto che sta ancora valutando cosa fare nel segmento D e ovviamente potrebbero esserci anche delle sorprese. Nonostante il suo futuro sia così incerto, sul web c’è chi prova ad immaginare come sarebbe una nuova Alfa Romeo Giulia GTAm.

Advertisement

Nuova Alfa Romeo Giulia GTAm: in attesa di conoscere il futuro c’è chi la immagina così

Anche questo dimostra quanto sia ancora forte tra i fan del biscione il desiderio di vedere ancora in futuro una berlina di questo tipo fare capolino nella gamma della propria casa automobilistica preferita. Il render che vi mostriamo in questo nostro articolo è opera del creatore digitale indipendente Bruno Callegarin il quale ha provato ad immaginare quello che potrebbe essere lo stile di una futura versione GTAm della berlina di segmento D del biscione.

Callegarin, nelle scorse ore ha pubblicato alcune immagini della sua ipotetica nuova Alfa Romeo Giulia GTAm accompagnandole anche con una serie di interessanti ipotesi sulle caratteristiche tecniche della vettura. Il suo obiettivo è stato quello di rimanere fedele all’attuale modello confermando anche l’attuale piattaforma Giorgio che invece come sappiamo molto probabilmente in futuro non sarà usata più.

Advertisement

Il creatore digitale ha però immaginato alcune modifiche per ridurne il peso e migliorare il comportamento del veicolo in pista. Sotto il cofano troverebbe posto il celebre motore a benzina 2.9 V6 biturbo, qui potenziato fino a 590 cavalli. Secondo il suo autore questa vettura sarebbe capace di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3,1 secondi.



Guardando le immagini, si nota subito il lavoro fatto da Callegarin sulle forme della berlina. Il lungo cofano presenta alcune prese d’aria, mentre i fari sottili rendono il muso ancora più aggressivo, senza rinunciare al classico scudetto Alfa Romeo. Particolarmente riuscita anche la coda, dove spiccano i due scarichi centrali, il grande diffusore e la sottile striscia luminosa che unisce i fanali.

Advertisement

La storia della GTAm affonda le radici nel 1965, quando Autodelta sviluppò la Giulia GTA sulla base della Sprint GT. Seguirono i successi delle GTAm nelle competizioni turismo. Nel 2020, per i suoi 110 anni, Alfa Romeo ripropose entrambe le sigle, realizzando appena 500 esemplari complessivi con motore V6 biturbo da 540 CV. La GTAm rinunciava persino ai sedili posteriori.

Oggi, a distanza di qualche anno, la situazione è ben diversa. Il futuro della Giulia stessa rimane incerto. Non è da escludere nemmeno che alla fine la vettura possa anche non ricevere un’erede diretta venendo rimpiazzata da un modello completamente diverso e forse anche più controverso, almeno per quelli che sono i gusti e i desideri degli alfisti doc.