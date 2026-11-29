Nelle scorse ore il creatore digitale indipendente Kleber Silva ha provato ad immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto definitivo di un nuovo Fiat Doblò. Per farlo, il designer brasiliano ha preso ispirazione dalla Fiat Argo X, gemella sudamericana di Fiat Grande Panda, integrando alcuni dei suoi elementi stilistici in una carrozzeria che richiama quella del vecchio Doblò.

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Nuovo Fiat Doblò: sette posti e un look ben diverso dal passato

Sono passati più di 26 anni dal debutto del primo Doblò. Al suo arrivo sul mercato nel 2000, il veicolo non passò inosservato, a causa delle sue forme a dir poco atipiche. Furono però altri i punti di forza che convinsero gli automobilisti: il Doblò permetteva di partire per le vacanze senza doversi scervellare su come sistemare i bagagli, mentre le porte scorrevoli si rivelavano estremamente pratiche per le famiglie con bambini piccoli.

In Brasile, il modello fece la sua comparsa nel 2001 e rimase in produzione per molti anni. Fiat vi propose persino una versione “Adventure”, dal look decisamente più rustico e avventuroso. Parallelamente, in Europa, il costruttore torinese lanciò la seconda generazione nel 2010. Bisognerà attendere il 2022 per vedere un Doblò completamente nuovo, questa volta strettamente imparentato con altri veicoli del gruppo Stellantis.

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Silva ha intrapreso una strada leggermente diversa. Come spiega l’autore delle immagini, il suo nuovo Fiat Doblò mira a riallacciarsi alla formula della vecchia monovolume, mantenendo le porte scorrevoli e offrendo spazio sufficiente per sette passeggeri.

Ciò che colpisce maggiormente in queste immagini è il frontale, caratterizzato da piccoli elementi luminosi a forma di pixel che circondano il logo Fiat. La carrozzeria presenta numerose protezioni nere, mentre le barre sul tetto e gli imponenti paraurti richiamano quelli di un crossover. Il posteriore, invece, mantiene linee molto spigolose, con fari verticali disposti ai lati del lunotto. All’interno si nota una plancia piuttosto sobria, dominata da due schermi digitali.

Sicuramente si tratta di un’ipotesi digitale molto interessante. Chissà se davvero in futuro il modello prenderà questa strada dal punto di vista stilistico. Vedremo quale futuro riserverà Fiat al suo mitico modello, che comunque molto probabilmente continuerà ad avere un ruolo di primo piano nella sua gamma ancora per molti anni.