Il web è pieno di sfide tra Ferrari e Lamborghini. Al ventaglio se ne aggiunge oggi un’altra, che mette a confronto due coupé ibride, a motore posteriore centrale, firmate dal “cavallino rampante” e dal “toro“. Si tratta della 296 Speciale e della Temerario, supercar molto popolari fra gli appassionati.

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Ad organizzare il duello ci hanno pensato gli autori di carwow. La “battaglia”, accolta in un aerodromo, comprende una serie di drag race sul quarto di miglio e dei test in ripresa e in frenata. Ovviamente per valutare dei mezzi del genere occorrerebbe spingersi oltre i semplici confronti sulle metriche rettilinee, ma il format delle gare di accelerazione con partenza da ferma è oggi modaiolo e produce molto materiale in rete, che piace al pubblico.

Senza la pretesa di giudicare la qualità dei modelli messi a confronto e dell’esperienza di guida che regalano, ecco allora la giusta chiave di lettura delle drag race. In questo caso, il video fissa nei fotogrammi un epico scontro diretto tra due auto sportive italiane che emozionano milioni di persone in tutto il mondo. Prima di affidare il racconto alle immagini, diamo una breve occhiata alle specifiche delle protagoniste della sfida.

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Partiamo dalla Lamborghini Temerario, il cui powertrain ibrido ha per epicentro un motore V8 biturbo da 4 litri, abbinato in questo caso a tre unità elettriche. Insieme, erogano 920 CV e 730 Nm di coppia, su un peso di 1.790 kg. La potenza viene scaricata su tutte e quattro le ruote tramite un cambio automatico a 8 rapporti.

Sull’altro lato del nastro d’asfalto scelto per la drag race c’è la Ferrari 296 Speciale, spinta da un motore V6 biturbo da 3 litri di cilindrata, integrato da un singolo cuore elettrico, per un totale di 880 CV di potenza e 755 Nm di coppia, su un peso di 1.510 kg. L’energia giunge al suolo tramite un cambio automatico a 8 rapporti e si scarica esclusivamente sulle ruote posteriori.

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In pista prevarrebbe la “rossa”, ma nella drag race odierna le cose potrebbero andare in modo diverso. L’auto sportiva del “cavallino rampante”, pur essendo agevolata da un peso più contenuto, paga dazio in termini di potenza e, in più, nello scatto da fermo potrebbe perdere terreno prezioso nelle fasi iniziali per le due sole ruote motrici.

Come andrà il duello? Avrà la meglio la Lamborghini, più potente, o sarà la differenza di peso a rivelarsi decisiva, premiando così la Ferrari? C’è solo un modo per scoprirlo: cliccare sul tasto play del video. Buona visione!