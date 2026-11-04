Fiat Grande Panda, a novembre 2026 sconti fino a 3.050 euro e rate da 129 euro

Fiat Grande Panda si prepara ad un mese di novembre 2026 da protagonista con offerte su tutte e tre le motorizzazioni: benzina, ibrida ed elettrica. Si parte da 14.950 euro con finanziamento, mentre le rate mensili iniziano da 129 euro. Per benzina e Hybrid non è richiesta la rottamazione; sull’elettrica, invece, lo sconto è legato alla consegna di un veicolo fino a Euro 4.

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Fiat Grande Panda: prezzi e condizioni delle offerte di novembre 2026

La Grande Panda Benzina Turbo 100 POP ha un listino di 17.900 euro e viene proposta a 15.900 euro, oppure a 14.950 euro scegliendo Stellantis Financial Services. Il piano prevede 2.747 euro d’anticipo, 35 rate da 129 euro e una rata finale di 10.638,40 euro. TAN fisso al 5,99% e TAEG al 9,08%.

Per la POP Hybrid 1.2 da 110 CV a 48 volt, il prezzo scende da 20.400 a 18.400 euro, oppure a 17.450 euro con finanziamento. Servono 3.300 euro iniziali, seguiti da 35 rate da 149 euro e una rata finale di 12.201,60 euro. Il TAN è del 5,99%, il TAEG dell’8,7%. Entrambe le promozioni richiedono l’immatricolazione entro il 26 novembre.

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La Grande Panda Elettrica POP da 113 CV costa 21.800 euro con rottamazione, contro i 23.900 euro di listino. Con finanziamento si scende a 20.850 euro: anticipo di 6.488 euro, 35 rate da 199 euro e rata finale di 10.537,60 euro. TAN fisso 5,99%, TAEG 8,83%, con offerta valida fino al 30 novembre.

Sul mercato italiano, la Grande Panda ha totalizzato 33.083 immatricolazioni tra gennaio e ottobre 2026, secondo UNRAE. È quarta nella classifica generale, dietro Panda, Jeep Avenger e Dacia Sandero. Nel solo ottobre ha raccolto 2.431 immatricolazioni chiudendo all’undicesimo posto mensile.

Fiat aveva già comunicato oltre 21.000 vendite europee nel primo trimestre del 2026, indicando la Grande Panda tra i modelli che avevano sostenuto la crescita del marchio nei primi mesi.

In Europa, la graduatoria ufficiale indica 57.132 immatricolazioni da gennaio a settembre 2026. Il risultato colloca la Grande Panda al dodicesimo posto tra le utilitarie del segmento B. Nella rilevazione europea di settembre, lo stesso sito riporta 6.071 esemplari.