Fiat Argo X, dopo il Brasile toccherà all’Argentina: debutto atteso nel 2027

La Fiat Argo X avrà un percorso che andrà oltre i confini del Brasile. La sua produzione è prevista nello stabilimento Stellantis di Betim, mentre il suo lancio sul mercato argentino è già ipotizzato per il 2027. È quanto riporta la testata argentina TN, che il 14 novembre ha fatto il punto sulla futura compatta di Fiat. Il Brasile rimarrà il primo mercato in cui il modello verrà presentato. Per quanto riguarda l’Argentina, invece, restano ancora da definire il mese di arrivo nelle concessionarie, i prezzi e la composizione della gamma.

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Fiat Argo X: cosa sappiamo del suo lancio in Argentina

Per chi conosce la Grande Panda, la parentela è evidente già dal profilo. La carrozzeria adotta le stesse forme spigolose, ma l’Argo X si distingue soprattutto alle estremità. Il logo Fiat campeggia al centro sia della calandra che del portellone, mentre i gruppi ottici presentano un motivo a pixel, con elementi luminosi disposti a formare una «X».

Fiat ha in programma di integrare alcuni di questi dettagli in altri modelli destinati alla regione. L’Argo X servirà dunque a introdurre un linguaggio stilistico che il marchio intende estendere all’intera gamma sudamericana.

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Anche all’interno, le prime immagini rivelano alcune differenze rispetto alla Grande Panda europea. La plancia presenta tonalità più sobrie e lo schermo touch è privo della cornice ovale che, nella versione venduta da noi, richiama la pista del Lingotto. L’impostazione generale resta semplice e il contrasto tra le finiture chiare della plancia e i rivestimenti scuri cambia il colpo d’occhio dell’abitacolo.

Quanto ai motori, per il Brasile si parla di un 1.0 FireFly con cambio manuale a cinque marce, accreditato di 71 CV a benzina e 75 CV a etanolo. Più in alto dovrebbe esserci il 1.0 turbo T200 mild hybrid da 116 CV, con sistema a 12 volt e cambio automatico CVT.

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TN indica proprio la presenza di un sistema mild-hybrid tra le caratteristiche previste per questo modello. La gamma destinata al mercato argentino, così come le relative motorizzazioni e dotazioni, sono ancora da definire.

In Brasile l’Argo X si affiancherà, almeno in una fase iniziale, all’attuale Argo, che rimarrebbe l’opzione più accessibile. In Argentina, il listino prezzi permetterà di chiarire quale divario Fiat intenda stabilire tra i due modelli compatti e a quale prezzo verrà proposta la variante ibrida.