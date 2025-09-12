Maserati GT2 Stradale affascina il pubblico a “Tutto Bene Hillclimb”

Mercoledì scorso si è tenuta la seconda edizione di “Tutto bene Hillclimb”, un evento esclusivo che celebra la passione automobilistica attraverso un’esperienza unica che fonde cultura, design e lifestyle. Nella splendida cornice del Lago Maggiore, Maserati ha incantato il pubblico, sfrecciando sulla spettacolare salita del Mottarone con la GT2 Stradale. Una Maserati GT2 Stradale, in tinta Giallo Genio con interni nero/grigio, ha rubato la scena, illuminando la cronoscalata. Niente cronometro o gare di velocità: lo spirito è racchiuso nello slogan, racchiuso nel claim “ slow down to go fast” , che racconta il piacere di guidare come un’esperienza consapevole, immersa nel paesaggio e condivisa tra appassionati.

Ideata dallo studio di design BorromeoDeSilva in collaborazione con Race Service, l’avvincente “TUTTO BENE Hillclimb” si è snodata lungo la storica Strada Borromea, una strada privata lunga oltre sette chilometri che sale da Gignese, poco sopra Stresa, in provincia di Novara, fino alla cima del Mottarone. Hanno partecipato circa 80 auto, tra contemporanee e classiche: dalle icone più rappresentative dell’automobilismo italiano a modelli più semplici ma significativi, accomunate dal motto ” solo auto cool ammesse”. In questa sorprendente ascesa, la Maserati GT2 Stradale ha entusiasmato gli spettatori con la sua eccezionale dinamica e l’inconfondibile rombo del suo motore Nettuno.

La nuova GT2 Stradale rappresenta il prossimo capitolo nella visione Maserati delle prestazioni, un’auto creata per la pista e reinventata per la strada. Derivata dalla Maserati GT2, che ha segnato il trionfale ritorno di Maserati alle corse a ruote coperte, la GT2 Stradale combina due dei mondi distintivi del Marchio: eleganza senza tempo e puro spirito motorsport. Progettata per incarnare il DNA racing di Maserati e al contempo garantire la fruibilità quotidiana, la GT2 Stradale coniuga prestazioni entusiasmanti e comfort assoluto. Alimentata dallo straordinario motore V6 Nettuno, che eroga 640 CV (471 kW), questa vettura accelera da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi, raggiungendo una velocità massima di oltre 320 km/h. È inoltre 60 kg più leggera della sua antesignana, la Maserati MC20, il che la rende la Maserati stradale più potente mai costruita con un motore a combustione.

Con la partecipazione alla “Tutto Bene Hillclimb”, Maserati ha ribadito il suo ruolo di protagonista nella cultura automobilistica contemporanea, coniugando perfettamente tradizione e innovazione in un contesto esclusivo dove convergono paesaggi iconici, eccellenza italiana e pura passione per la guida. La GT2 Stradale ha incarnato perfettamente lo spirito dell’evento, dal brivido della competizione all’artigianalità e allo stile che definiscono la filosofia Made in Italy del marchio. Ancora una volta, Maserati ha dimostrato il suo impegno nel portare le emozioni e le prestazioni della pista su strada, traducendo la sua leggendaria tradizione racing in un’esperienza di guida senza pari.