Fiat Strada raggiunge le 850.000 unità prodotte

La Fiat Strada si conferma un pilastro del mercato brasiliano e sudamericano, dove lo scorso anno ha conquistato il primato assoluto nelle vendite considerando autovetture, pick-up e veicoli commerciali leggeri. Un risultato che testimonia la solidità del modello in un’area strategica per il marchio. In Brasile, in particolare, il modello di Fiat ha consolidato la propria leadership per il quinto anno consecutivo, un traguardo che ne rafforza il ruolo di riferimento nel segmento. A questo successo commerciale si aggiunge ora un nuovo record produttivo: la Nuova Strada ha infatti superato quota 850.000 unità assemblate, confermando una crescita costante nel tempo.

Fiat Strada mantiene la leadership nel mercato brasiliano da cinque anni consecutivi

Per soddisfare i desideri del consumatore locale, Strada offre una gamma completa di tecnologie e dotazioni nella sua categoria. Pioniere, è stato il primo pick-up compatto a offrire un motore turbo flex che, abbinato alla trasmissione CVT, offre elevate prestazioni e comfort senza compromettere i consumi. Inoltre, pronto a qualsiasi sfida e molto robusto, Strada offre un look che unisce design raffinato e versatilità per diversi tipi di attività.

A gennaio 2026, il pick-up numero uno in Brasile ha iniziato a offrire ancora più tecnologia, praticità e comfort nelle sue versioni Ranch e Ultra con l’arrivo del nuovo sistema Fiat Connect. Questa soluzione installata in fabbrica fornisce servizi di monitoraggio, tracciamento, sicurezza e assistenza, tutti accessibili tramite smartphone.

“Il traguardo delle 850.000 unità prodotte della Nuova Strada in appena cinque anni conferma non solo il successo del nostro modello di punta, ma anche la continuità della strategia Fiat nel presidiare i mercati brasiliano e sudamericano con soluzioni innovative e in linea con le aspettative dei clienti. Abbiamo saputo interpretare gusti e necessità del pubblico locale, offrendo un prodotto concreto e competitivo”, ha dichiarato Federico Battaglia, responsabile dei brand Fiat e Abarth per il Sud America.

Secondo il manager, Strada rappresenta oggi un vero punto di riferimento per il settore automotive: un pick-up capace di primeggiare trasversalmente nei diversi segmenti grazie a un mix equilibrato di prestazioni, solidità costruttiva e contenuti tecnologici, elementi che ne hanno consolidato la leadership nel tempo.

Dal 1998, la traiettoria del Fiat Strada è stata legata a innovazione, robustezza e modernizzazione grazie a conquiste pionieristiche come l’arrivo della cabina estesa nel 1999, l’introduzione della cabina doppia nel 2009 e l’innovativa terza porta nel 2013. Con l’arrivo del Nuovo Strada nel 2020, è stato il primo nella categoria dei pick-up compatti a offrire una configurazione a quattro porte e cinque posti, oltre a presentare tecnologie come il controllo di stabilità e un sistema multimediale con connettività.

Oltre al successo di vendite complessivo, il veicolo numero 1 in Sud America si distingue anche per i numerosi premi ricevuti negli ultimi anni. Lo scorso anno, la Strada ha aggiunto nuovi trofei alla collezione Fiat, tra cui: “Pickup del Brasile” al “Brazilian Automotive Leaders Award”, promosso dal quotidiano del Pará Automóveis & Caminhões, e “Flex Pickup Truck – Silver” per il “Lowest Cost of Ownership”, assegnato dalla rivista Quatro Rodas. La Fiat Strada ha vinto anche nella categoria “Small Pickup Truck”, con premi tra cui: “Best Resale Value”, sempre di Quatro Rodas; “Highest Resale Value Seal” e “Clean Mobility Award”, promosso da AutoInforme.