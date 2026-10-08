Mirafiori taglia il traguardo del milione di cambi eDCT prodotti

Lo stabilimento Stellantis di Mirafiori ha prodotto un milione di trasmissioni eDCT. Questo traguardo è stato raggiunto due anni dopo l’inizio dell’attività e riguarda uno degli impianti che ha ampliato le attività del comprensorio torinese. Accanto alla produzione di auto, il sito produce anche componenti per auto ibride del gruppo, con cambi elettrificati a doppia frizione.

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Mirafiori, un milione di cambi eDCT prodotti dall’avvio nel 2024

La fabbrica eDCT è stata inaugurata il 10 aprile 2024, dopo aver iniziato a produrre nei primi mesi dello stesso anno. Oggi ha più di 850 dipendenti e lavora in 20 turni a settimana. La capacità produttiva a regime è di 600.000 trasmissioni all’anno: un dato che mostra quanto è grande l’impianto e quanto è importante questa attività nel sistema industriale Stellantis.

Il milionesimo cambio porta l’attenzione su una parte di Mirafiori che è diventata più importante nel processo di trasformazione del sito. Le trasmissioni fatte a Torino servono per i nuovi veicoli ibridi del gruppo. Stellantis ha messo in evidenza il contributo offerto dai lavoratori al raggiungimento dello storico traguardo evidenziando le loro competenze, la qualità delle lavorazioni e l’impegno quotidiano necessario per sostenere l’attività produttiva.

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L’impianto lavora su 20 turni settimanali e ha una capacità produttiva a regime di 600.000 trasmissioni all’anno. Il milione raggiunto è invece il totale della produzione dall’inizio delle attività. Sono due numeri che mostrano due aspetti diversi dello stabilimento: da una parte quanto può produrre, dall’altra quanto è stato costruito finora.

Per Mirafiori, la produzione dei cambi eDCT fa parte di un grande cambiamento. Negli ultimi anni il comprensorio ha aggiunto nuove funzioni, lavorando non solo all’assemblaggio delle vetture. Il sito ospita anche ingegneria, ricerca e sviluppo e iniziative legate all’economia circolare, riunendo competenze e attività diverse.

Questa varietà di attività è una delle cose di cui parla Stellantis per descrivere il ruolo attuale del polo torinese. La fabbrica delle trasmissioni fa parte di questo gruppo e realizza trasmissioni ad alta complessità tecnologica, con un’organizzazione industriale e un controllo della qualità.

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Mirafiori ha più di ottant’anni ed è legata all’industria automobilistica italiana. Tra le attività del comprensorio, la produzione eDCT è una delle più recenti. L’inizio della produzione nel 2024 ha portato una lavorazione per sostenere i programmi ibridi del gruppo, creando nuove necessità di produzione negli spazi dell’impianto.