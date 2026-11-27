Una splendida Ferrari F12tdf è la protagonista di un video girato negli Stati Uniti, con due personaggi d’eccezione a bordo: Adam Levine e Sammy Hagar. Il primo ha deciso di far sedere l’altro sul sedile del passeggero della sua “rossa”, per un emozionante tour sulle strade californiane. Durante l’azione, i brividi sensoriali si miscelano con dialoghi su musica e motori.

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I due discutono dei loro percorsi professionali, della realtà della vita all’interno di una band e delle sfide legate al raggiungimento del successo nell’industria musicale. L’esperienza è coinvolgente, su tutti i fronti. A fare la differenza ci pensa la Ferrari F12tdf, un’auto sportiva di Maranello, che è un vulcano da cui sgorgano brividi di piacere, a qualsiasi andatura. Insieme a lei, nel viaggio proposto in video da AXS TV, ci sono due artisti di fama mondiale.

Adam Levine e Sammy Hagar sono cantanti, musicisti e personaggi televisivi statunitensi. Entrambi molto famosi, si legano a epoche e generi musicali diversi (il pop rock moderno per il primo, l’hard rock classico per il secondo).

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Hagar, spesso soprannominato “The Red Rocker” per via della sua passione per il colore rosso, ha raggiunto il successo negli anni ’70 con la band Montrose e poi come solista. La sua fama mondiale è esplosa nel 1985 quando è diventato il cantante dei Van Halen, sostituendo David Lee Roth. Oggi suona con il gruppo The Circle.

Adam Levine è il frontman e cantante dei Maroon 5, band che ha fondato negli anni ’90. Molto noto anche per il ruolo di giudice e coach nel talent show The Voice negli Stati Uniti. Sua è la Ferrari F12tdf protagonista delle riprese.

L’esemplare è del 2017. Appartiene a una serie limitata di sole 799 unità. Configurata su misura col Programma Tailor Made, rende omaggio in alcune scelte estetiche alla sua 275 GTB/2 Shortnose del 1965. Fra i dettagli esclusivi: la verniciatura dedicata (Rosso Adam), i cerchi Oro Opaco e i sedili sportivi in carbonio Daytona con rivestimento Peccary Beige.

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La Ferrari F12tdf non è una supercar qualunque, ma uno dei pezzi più pregiati della produzione moderna del “cavallino rampante“. Questa vettura incarna al meglio la preziosa eredità aziendale del marchio emiliano. La sua carrozzeria si offre agli sguardi con un look racing ma molto elegante. Impossibile resistere agli input delle sue suggestioni. Qui siamo al cospetto di una grande prova di bravura, frutto del miglior heritage e del know-how della casa di Maranello.

Questa supercar porta ad un livello più alto i contenuti, già stellari, della F12 berlinetta. La Ferrari F12tdf è un tributo alla gloriosa storia del “cavallino rampante”. Anche il nome lo mette in risalto. Le ultime tre lettere sono l’acronimo di Tour de France e rimandano a un modello prezioso della serie 250, la più nobile di sempre.

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Sotto il lungo cofano anteriore pulsa un motore V12 aspirato da 6.3 litri di cilindrata, in grado di sviluppare la bellezza di 780 cavalli. Questa potenza consente alla supercar emiliana di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi e da 0 a 200 km/h in 7,9 secondi. La spinta si mantiene sempre molto vigorosa fino alla velocità massima di oltre 340 km/h.

Coinvolgenti le dinamiche della Ferrari F12tdf, improntate all’efficacia, alla finezza di guida e al piacere sensoriale, grazie anche alle fantastiche melodie propulsive, che accompagnano felicemente l’azione, inebriando i sensi. Gli avanzati controlli elettronici di cui dispone l’auto assicurano un handling fantastico, senza inficiare nemmeno in minima parte il piacere di guida.

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Il valore delle performance è testimoniato dal tempo sul giro messo a segno sulla pista di Fiorano: 1’21”. Ancora oggi questo riscontro cronometrico fa impressione. Per avere un’idea della sua portata, basti dire che la Ferrari LaFerrari, sullo stesso impianto, ferma le lancette del cronometro su 1’19″7, quindi con un vantaggio non proprio enorme.

Incredibile la freschezza del look della Ferrari F12tdf che, a diversi anni dalla presentazione, si mantiene perfettamente attuale. Del resto, stiamo parlando di un’instant classic.

Prodotta tra il 2015 e il 2017, questa vettura fa tesoro delle esperienze racing. Adotta punterie meccaniche e trombette di aspirazione ad altezza variabile derivate dalla Formula 1. La trasmissione a doppia frizione a 7 rapporti presenta rapporti accorciati del 6% e tempi di cambiata ridotti del 30% in salita e del 40% in scalata rispetto alla F12berlinetta. Anche qui l’esperienza maturata nelle corse ha fatto la differenza.

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Molto accurato lo studio aerodinamico sulla Ferrari F12tdf, per massimizzare il carico verticale senza compromettere l’eleganza delle linee. L’uso massiccio di fibra di carbonio per carrozzeria, fondo vettura e componenti interni ha permesso di assecondare al meglio la causa della leggerezza, portando il peso a secco a 1.415 kg.

Questa “rossa” è stata la prima Ferrari a montare un sistema di ruote posteriori sterzanti attive, che regola l’angolo di sterzata del retrotreno in base a velocità e input sul volante per aumentare agilità e stabilità alle alte velocità. La soluzione, battezzata Passo Corto Virtuale, rende la F12tdf molto maneggevole e stabile, a tutte le andature, regalando un comportamento dinamico straordinariamente efficace anche a chi non è abituato a indossare tuta e casco.

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Molto potente l’impianto frenante, che usa pinze monoblocco abbinate a dischi carboceramici di terza generazione, per ridurre gli spazi di arresto e la resistenza. Gli interni riflettono l’anima corsaiola della vettura, eliminando ogni elemento superfluo per favorire la concentrazione alla guida. Facile intuire quante gioie un’auto come la Ferrari F12tdf abbia regalato ad Adam Levine e Sammy Hagar durante il loro giretto. A voi il video. Buona visione!