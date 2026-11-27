Il salvagente sul portellone posteriore, il berretto da marinaio sulle portiere e la capote gialla rivelano l’idea che il designer francese Serge Gevin aveva in mente quando ha ideato la Citroën 2CV Soleil. Avete tempo fino alla fine dell’anno per vederla dal vivo. L’esemplare unico è esposto a Maison Citroën, lo spazio del marchio all’interno di Coin, in Piazza Cinque Giornate a Milano. Accanto all’auto, un totem a cubi con immagini e dettagli presenta ai visitatori la nuova 2CV Concept elettrica, svelata al Salone di Parigi del 2026.

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Citroën 2CV Soleil, dal disegno di Serge Gevin alla vetrina di Coin

Serge Gevin, creatore di serie speciali come la Spot, la Charleston e la Dolly, ha ideato la Soleil all’inizio degli anni ’80. Il suo obiettivo era progettare una 2CV che evocasse una giornata al mare. Ha scelto il bianco per la carrozzeria, i cerchi e i paraurti, riservando il giallo ai parafanghi, al bagagliaio e alla capote. Sulle portiere ha disegnato un berretto da marinaio e una pipa, mentre sul portellone posteriore è stato collocato un salvagente. Il progetto è rimasto allo stadio di disegno per oltre trent’anni.

È stata Citroën Italia a concretizzare questo progetto nel 2015, partendo da una 2CV Club del 1982 destinata alla rottamazione. Il restauro è stato affidato all’Atelier 2CV di Bareggio, alle porte di Milano, sotto la supervisione diretta di Serge Gevin. L’officina ha rimesso a nuovo l’auto, utilizzando materiali e tecniche dell’epoca per dare vita al progetto originale. L’esemplare esposto oggi da Coin è il frutto di questo lavoro. Come diceva Serge Gevin, bastava guardarla per pensare «al cielo, al mare, al sole e alla gioia di vivere».

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Il totem posizionato accanto alla Soleil permette di ritrovare alcuni tratti della 2CV storica in questo prototipo elettrico. Il più evidente è il design dei fari arrotondati, reinterpretato qui attraverso una firma luminosa a LED. Sul parabrezza compaiono tre date: il 1948, anno del lancio della prima 2CV; il 1990, anno in cui ne cessò la produzione; e il 2026, anno di presentazione di questo nuovo concept. Sul portellone posteriore, il logo gioca con un «2» rovesciato e le lettere «C» e «V». Anche gli pneumatici, sviluppati in collaborazione con Michelin, integrano nel loro disegno il motivo del «doppio chevron».

All’interno, il concept ripropone il tetto apribile in tela, il volante monorazza e le maniglie a cinghia. I sedili, rivestiti in un tessuto con motivo tartan giallo, richiamano i colori della carrozzeria storica, mentre un cestino rimovibile consente di portare con sé i propri oggetti una volta scesi dal veicolo.

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La stessa logica si ritrova nella «Radioën», una radio estraibile che può essere utilizzata anche all’esterno. Al centro della plancia, uno schermo da 8 pollici presenta una grafica ispirata ai fumetti. A Milano, questi dettagli vengono messi in risalto attraverso le immagini riportate sul totem. La Soleil, dal canto suo, è esposta in vetrina, a pochi chilometri dall’atelier in cui è stata realizzata.