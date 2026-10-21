Fiat Pandina Tributo Autobianchi: il portellone nero della Y10 torna sulla citycar italiana

Il portellone nero dell’Autobianchi Y10 torna protagonista su una Fiat. La nuova Pandina Tributo Autobianchi, svelata il 21 ottobre, introduce un allestimento top di gamma che rievoca i colori, i dettagli e l’atmosfera di alcune tra le piccole vetture italiane più ricercate. Arriverà in Italia a dicembre, affiancandosi alle versioni Pop, Icon e Cross, e sarà spinta da un motore 1.0 Hybrid da 65 CV.

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Pandina Tributo Autobianchi: livrea “Platino” e dettagli ispirati alla storica Y10

La scelta della data si inserisce perfettamente nell’omaggio stilistico. Secondo Fiat, la prima Pandina Tributo Autobianchi risulta immatricolata il 21 ottobre 2026, esattamente trent’anni dopo l’immatricolazione dell’ultimo esemplare di Y10 mai prodotto. Questa ricorrenza presenta anche un legame tecnico: la compatta Autobianchi, lanciata nel 1985, era infatti costruita su una piattaforma derivata dalla Panda originale.

La Y10, tuttavia, seppe ritagliarsi una propria identità, puntando su finiture e materiali inconsueti per un’auto di dimensioni così ridotte, una filosofia già esplorata, seppur in forme diverse, dalla Bianchina e dall’A112. Con la Pandina, Fiat riscopre quella propensione alla personalizzazione, pur mantenendo intatta la praticità del modello prodotto a Pomigliano d’Arco.

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La colorazione scelta è il “Platino”, un’esclusiva di questa versione. I clienti possono optare per un esterno monocolore o per una variante bicolore, caratterizzata da tetto e portellone neri. È proprio questo dettaglio a creare un richiamo visivo immediato alla Y10.

Anche gli specchietti retrovisori e le protezioni sottoscocca sono rifiniti in nero, mentre i cerchi in lega da 15 pollici con finitura diamantata presentano coprimozzi dedicati. Sulle fiancate spicca il badge “Tributo Autobianchi”. All’interno, le novità si concentrano sui sedili in microfibra color sabbia chiaro, impreziositi da un motivo a scacchi e dai loghi sui poggiatesta anteriori; la stessa tonalità ritorna negli inserti “soft-touch” dei pannelli porta.

La fascia della plancia è rifinita in color “Platinum”, arricchita da dettagli in nero lucido e da un volante “soft-touch”. L’allestimento è completato da tappetini dedicati e da una grafica di benvenuto esclusiva, visibile sia sul quadro strumenti che sul sistema di infotainment.

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Questa edizione speciale giunge in un momento favorevole per la Pandina. Nei primi nove mesi del 2026, Fiat ha registrato 100.000 immatricolazioni nel segmento A europeo, segnando un incremento del 7% rispetto all’anno precedente. In Italia, le immatricolazioni hanno raggiunto quota 86.000, una crescita del 5% che mantiene il modello al vertice del mercato. Solo nel mese di settembre, la Pandina Hybrid ha totalizzato 10.401 immatricolazioni, conquistando una quota di mercato del 7,5%.

Il listino prezzi per l’edizione “Tributo Autobianchi” parte da 20.250 euro. Grazie a un’offerta promozionale, il prezzo scende a 16.900 euro, che diventano 15.400 euro in caso di finanziamento tramite Stellantis Financial Services. Quest’ultima cifra è subordinata alla scelta del piano di finanziamento e non si applica agli acquisti in contanti.

L’esempio prevede 5.503 euro di anticipo, 35 rate da 99 euro e una rata finale di 10.162,75 euro. Le rate comprendono il servizio facoltativo Extended Care Premium, con estensione della garanzia fino a tre anni complessivi. Il TAN fisso è dell’8,99%, il TAEG del 12,91%; l’importo totale dovuto indicato è di 13.654,02 euro.

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In caso di restituzione o sostituzione, oltre i 30.000 chilometri previsti si pagano 0,10 euro per ogni chilometro aggiuntivo. L’offerta riguarda clienti privati, è soggetta ad approvazione e vale per contratti entro il 31 ottobre 2026. I dati WLTP dichiarati sono di 5,1 litri ogni 100 chilometri e 117 g/km di CO₂.