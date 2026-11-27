Ferrari elimina alcune funzioni touch dai propri veicoli. È quanto ha spiegato Benedetto Vigna durante il suo intervento al convegno «Italy ON CHIPS», organizzato dalla fondazione Chips-IT. L’amministratore delegato del Cavallino Rampante ha preso le distanze dall’idea dell’auto intesa come uno «smartphone su quattro ruote», riportando il dibattito su un piano più concreto. Alcuni comandi, infatti, risultano più facili da utilizzare durante la guida senza dover ricorrere a uno schermo. Maranello intende dunque selezionare con maggiore accortezza le funzioni affidate alle interfacce touch, proprio mentre il marchio fa il suo ingresso nel mondo dei veicoli elettrici con il progetto Luce.

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Ferrari: le scelte al volante e la sfida europea dei semiconduttori

Nel suo intervento, Vigna ha messo a confronto due progetti molto diversi: la Luce e la 12Cilindri, dotata di cambio manuale. Con la prima, Ferrari ha compiuto una transizione verso una modalità di propulsione inedita per il brand.

Con la seconda, ha reintrodotto la leva del cambio e il pedale della frizione, elementi che modificano il coinvolgimento di chi siede al volante. È in quest’ottica che Vigna ha parlato di aver «guardato al passato con occhi nuovi». La scelta dei comandi segue la stessa logica: prima di definirne la progettazione, i team di Maranello si interrogano su come questi verranno azionati da chi guida.

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Il convegno ha riportato Vigna nell’ambito della microelettronica, un settore in cui ha lavorato per anni presso STMicroelectronics, contribuendo in particolare allo sviluppo dei MEMS (sistemi micro-elettromeccanici), dispositivi impiegati anche in campo automobilistico. Riguardo al futuro dei chip elettronici, il suo messaggio rivolto all’Europa è stato diretto e senza mezzi termini.

Secondo i dati citati dal dirigente, il continente sta portando avanti progetti per un valore di 86 miliardi di dollari, di cui solo il 5% è finanziato dall’Unione Europea, mentre la parte restante proviene dagli Stati membri. Vigna ravvisa il rischio che i singoli Paesi finanzino iniziative analoghe e che le aziende europee finiscano per contendersi gli stessi progetti, proprio mentre si intensifica la pressione esercitata dai concorrenti statunitensi e cinesi.

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Di fronte al forte aumento della domanda di memorie, Vigna ritiene che l’obiettivo del 20% della produzione mondiale, fissato dal «Chips Act», sia ormai superato. Egli suggerisce di concentrare gli investimenti sui segmenti in cui l’Europa può affermarsi come fornitore imprescindibile, che si tratti di componenti di potenza, sensori o circuiti a segnali misti. In Italia, ha citato come esempio il polo di STMicroelectronics a Catania, dedicato al carburo di silicio. Secondo il dirigente, il rallentamento del settore dei veicoli elettrici, rispetto alle previsioni, va inquadrato nel contesto della crescente penetrazione delle auto a batteria nel mercato europeo.

Inoltre, a Maranello, una parte degli investimenti è destinata alla formazione. Ferrari prevede di inaugurare nel 2029 la scuola M-TECH (abbreviazione di «Maranello Tech»), un progetto che comporta un investimento di circa 100 milioni di euro. Facendo tesoro dell’esperienza della scuola Alfredo Ferrari, questa iniziativa si inserisce in un quadro di collaborazioni con università, fornitori e aziende della «Motor Valley», come Dallara.

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Vigna ha sottolineato che l’azienda avrà un bisogno crescente di figure professionali capaci sia di progettare che di lavorare manualmente. Questo requisito si applica anche ai modelli Ferrari più digitalizzati, poiché il lavoro di chi sviluppa un comando finisce inevitabilmente nelle mani di chi lo utilizzerà al volante.