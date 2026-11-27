Prima di mettere il proprio cognome sul cofano di un’auto, Vincenzo Lancia correva con le Fiat. Il 27 novembre 1906, a Torino, fondò insieme a Claudio Fogolin la casa automobilistica che oggi compie 120 anni. Per vedere una delle prime scelte che avrebbero distinto il marchio, bisognava guardare sotto la carrozzeria. Sulla 12 HP del 1908, ribattezzata in seguito Alpha, un albero trasmetteva il movimento alle ruote al posto delle catene allora diffuse. Il telaio era leggero e ribassato. In una Torino dove l’automobile era ancora una presenza nuova, Lancia aveva già cominciato a ripensare il modo di costruirla.

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Lancia, 120 anni di storia dalla Lambda alla nuova Gamma

Nel 1922 la Lambda fece un passo ulteriore. La carrozzeria partecipava alla struttura della vettura e le ruote anteriori potevano muoversi indipendentemente grazie alle sospensioni. Sull’Aprilia, l’ultima auto progettata sotto la direzione di Vincenzo Lancia, la forma della carrozzeria fu studiata per offrire meno resistenza all’aria. Poi venne l’Aurelia, che nel 1950 portò per la prima volta un motore V6 su un’auto di serie. A distanza di decenni, la Y10 affrontò una questione più quotidiana. Al Salone di Ginevra del 1985 mostrò quanto potesse essere ricercata un’auto piccola, un’idea che Lancia avrebbe ripreso con la Ypsilon.

Sull’Aurelia B24 Spider del 1955, Pininfarina arrivò al punto di eliminare le maniglie esterne delle portiere, per preservare la purezza delle fiancate. Vent’anni dopo, Aldo Brovarone conferì alla Gamma Coupé una silhouette più geometrica, caratterizzata da linee tese.

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Con la Thema 8.32 degli anni ’80, bastava aprire la portiera per capire dove si fosse concentrata l’attenzione: sui rivestimenti in pelle e sugli inserti in legno. Nello stesso periodo, sui percorsi di gara, la Lancia che il pubblico imparava a riconoscere era la Delta. Insieme alla Fulvia, alla Stratos e alla 037, ha contribuito all’epopea che ha permesso al marchio di conquistare dieci titoli mondiali costruttori nei rally.

Foto ASI

Per chi ha scoperto Lancia al cinema, l’immagine è spesso diversa: è quella di Vittorio Gassman al volante dell‘Aurelia B24 ne Il sorpasso, con Jean-Louis Trintignant sul sedile del passeggero. Quest’auto è rimasta indissolubilmente legata all’Italia del “miracolo economico” e a quel desiderio di mettersi in viaggio che attraversa il film di Dino Risi. Quest’anno, il marchio ha riallacciato questo legame in occasione del Torino Film Festival. I modelli Gamma e Ypsilon hanno accompagnato gli ospiti all’inaugurazione presso il Teatro Regio, mentre una mostra ha riunito fotografie di Brigitte Bardot, Catherine Spaak e altre attrici accanto alle Lancia dell’epoca.

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Al salone Milano AutoClassica, due veicoli che portano lo stesso nome, separati da mezzo secolo, si sono ritrovati fianco a fianco. Accanto alla Gamma Coupé del 1976 spiccava la nuova Gamma, presentata al Salone di Parigi 2026. Questa “fastback” è lunga 4,67 metri; è stata progettata a Torino e viene prodotta a Melfi. La gamma comprende una versione ibrida da 145 CV, con un’autonomia totale dichiarata di oltre 1.000 km, versioni elettriche che offrono fino a 740 km di autonomia e una variante HF Integrale da 375 CV.

In occasione del concorso Auto Europa 2027, il modello ha conquistato il premio del pubblico. Sulla Ypsilon, i richiami alla storia sono evidenti soprattutto al posteriore, dove i fari rotondi ricordano quelli della Stratos. All’interno, un dettaglio cattura subito l’attenzione: il piccolo tavolino posizionato sulla console centrale, accanto all’interfaccia SALA. Questa vettura urbana è proposta in versioni a benzina, ibride ed elettriche; la gamma include inoltre le varianti HF e HF Line. A oltre quarant’anni dalla presentazione della Y10 a Ginevra, Lancia continua a puntare una parte del proprio futuro su un’auto pensata per gli spostamenti quotidiani.