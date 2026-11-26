Siamo nel febbraio del 1967, a Daytona la Ferrari si prende la rivincita sulla Ford e lo fa nel modo più scenico possibile, con tre vetture affiancate sul traguardo. Un anno prima, avevano brindato a Detroit. La Ford aveva infilato la Tripla Corona, cioè Daytona, Sebring e Le Mans, e mezzo paddock dava Maranello per spacciata. Stirling Moss, che di Enzo Ferrari aveva un’opinione precisa, non era stato leggero: quella della Ford era una mossa di marketing, un’azienda enorme che schiacciava un artigiano. Vittorie finanziarie, più che sportive.

Advertisement

Il Cavallino tornò al tavolo da disegno e partorì tre vetture: 330 P3/4, 330 P4 e 412 P. Mauro Forghieri, direttore tecnico, ebbe da Enzo carta bianca. Ne uscì un V12 da 4 litri da 450 CV, con cambio sviluppato in casa, cerchi nuovi e gomme più larghe. Della 330 P4 ne furono costruite appena due, una Berlinetta e una Spider.

Ferrari mandò le P4 a Daytona a provare con Amon e Bandini da una parte, Parkes e Scarfiotti dall’altra. Amon, tra l’altro, nel 1966 aveva corso proprio lì per la Ford, paragonando la guida della GT40 a quella di un camion.

Advertisement

Dagli spalti, dipendenti Ford con cronometri, binocoli e teleobiettivi prendevano appunti sull’avversario, e i report finivano dritti ai piani alti. Non servì a molto, poiché la Ferrari migliorò il record del circuito che era della Ford. Quando gli italiani se ne andarono, toccò alla Ford provare la GT40 Mark III, che rispose con sovrasterzo, cerchi incrinati e telaio cedevole.

In gara la Ford schierò il possibile, sei Mark II, tre GT40 private, una Cobra, sei Mustang GT-350, Cortina e Falcon. La pole andò a Gurney e Foyt con 1.55:1, mentre le Ferrari partivano terza, quarta e sesta. La Chaparral di Phil Hill scappò subito, ma finì ai box al giro 88. A quel punto Parkes e Scarfiotti presero la testa, e le Mark II cominciarono a fermarsi una dopo l’altra.

Advertisement

Verso le nove di sera la Ferrari occupava le prime quattro posizioni, con la P4 di Parkes e Scarfiotti a 176 km/h di media. Gurney e Foyt rimontarono fino al quinto posto con un vecchio cambio rimesso a bordo, ma il motore li abbandonò al giro 464. L’ultima speranza Ford, la Mark II di McLaren e Bianchi, si surriscaldò e chiuse settima, a circa 480 km dai vincitori.

All’alba le Rosse rallentarono per risparmiare sull’usura dei componenti. Amon e Bandini avevano 17,5 km su Parkes e Scarfiotti e 161 km su Rodriguez e Guichet. Negli ultimi trenta minuti sfilarono in parata, poi affiancate sull’ultimo giro. Così arrivò la storica foto. Il bilancio vide 666 giri e 4.084 km per la vettura numero 23, 663 giri per la 24, 637 per la 412 P e la Ferrari in testa per quasi venti ore.

Advertisement

A Sebring, ad aprile, non si presentò. Le scuse furono varie, dalla vicinanza ai test di Le Mans all’antipatia per il tracciato, ma pesava la memoria dei quattro spettatori morti l’anno prima nell’incidente della 365 P2. Nel 1968 arrivò la 365 GTB/4, e il nome lo scelsero i tifosi: Daytona.