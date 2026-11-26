«Costruitela». È questo l’invito con cui Top Gear ha accompagnato il premio «Concept dell’anno» conferito al Citroën 2CV Concept. La rivista britannica ha emesso il suo verdetto il 25 novembre 2026, poco più di un mese dopo la presentazione del veicolo al Salone di Parigi. A convincere la redazione è stato il modo in cui Citroën è riuscita a riprendere un’auto riconoscibile tra mille, anche senza i suoi emblemi, dimostrando al contempo grande libertà nella reinterpretazione dei suoi dettagli. Secondo Ollie Kew, vicedirettore di Top Gear, sono proprio queste idee inedite a fare la differenza quando si tratta di riportare sotto i riflettori un modello così familiare.

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Citroën 2CV Concept: cosa ha conquistato Top Gear e quale potrebbe essere il prezzo della versione di serie

Il legame con la 2CV storica è particolarmente evidente nel tetto in tela, che si arrotola manualmente. Il concept è lungo 3,76 metri ed è dotato di cerchi in acciaio impreziositi da piccoli inserti gialli, una tonalità che ritroviamo anche nel tessuto a scacchi dei sedili. All’interno, la plancia si sviluppa attorno a una struttura cilindrica, con un volante a una sola razza posizionato davanti al conducente.

È presente anche una radio rimovibile, che può essere portata fuori dal veicolo per essere utilizzata come altoparlante. Sono tutti dettagli che testimoniano la volontà di Citroën di conferire carattere a questa piccola auto elettrica attraverso elementi semplici, tangibili e utilizzabili nella vita quotidiana. Greg Taylor, direttore generale di Citroën UK, ha accolto con favore questo riconoscimento, ricordando che il progetto è nato da un interrogativo molto concreto: cosa significherebbero, oggi, la semplicità, la libertà e l’ingegnosità che hanno decretato il successo della 2CV?

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Per Citroën, la risposta risiede in un’auto facile da usare e pensata per essere accessibile. Una promessa che richiama la vocazione del modello originale, creato per rendere l’automobile alla portata del grande pubblico. Per quanto riguarda la versione di serie, Citroën ha annunciato che sarà prodotta in Europa e presentata entro il 2028.

L’obiettivo di prezzo si colloca attorno alla soglia dei 15.000 euro: a Parigi, il marchio ha fatto riferimento a un prezzo d’attacco vicino a questa cifra, mentre nel comunicato relativo al riconoscimento ha ribadito l’intenzione di mantenersi al di sotto di tale soglia. Si tratta, per il momento, solo di una stima. La pubblicazione del listino ufficiale chiarirà quali caratteristiche del concept saranno offerte di serie nella versione d’ingresso, a cominciare dal tetto in tela, elemento che permette di riconoscere il modello al primo sguardo.