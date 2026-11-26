Dopo il debutto al Salone di Parigi 2026, Alfa Romeo Cuorerosso arriva ad Arese. Da sabato 28 novembre a mercoledì 9 dicembre, la concept car sarà esposta al Museo Alfa Romeo, dove gli appassionati potranno finalmente osservarla da vicino. Il marchio del Biscione le ha riservato uno spazio nella sezione «Velocità», che è una parte del percorso che ripercorre l’evoluzione sportiva del brand attraverso alcune delle sue vetture più iconiche.

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Alfa Romeo Cuorerosso ad Arese: dalla concept car alle ultime Spider Duetto

Questa collocazione invita a contemplare la Cuorerosso mettendola in relazione con i modelli esposti a pochi metri di distanza. Girando attorno alla concept car, se ne possono apprezzare le proporzioni e i dettagli, che a Parigi si potevano scorgere solo da lontano, per poi trovarsi al cospetto delle Alfa Romeo che hanno contribuito a definire questo linguaggio stilistico.

A Parigi, Alfa Romeo ha affidato alla Cuorerosso il compito di illustrare la direzione che intende intraprendere. Il rosso, l’Italia e la sportività costituiscono i tre pilastri di questo progetto. Alla base vi è una strategia che riguarda anche i modelli di serie: il marchio punta a costruire una gamma «multi-energia», basata su architetture capaci di accogliere diverse motorizzazioni.

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La Cuorerosso incarna la dimensione stilistica di questa transizione, ponendo al contempo il piacere di guida al centro della propria filosofia. Per i fan più accaniti del brand, è l’occasione ideale per scoprire come Alfa Romeo concepisca le proporzioni e il carattere dei suoi futuri modelli, in un momento in cui prende forma una gamma tecnicamente più flessibile.

Già all’ingresso del museo, si incontra una vettura sportiva proveniente da un’epoca completamente diversa. Le Spider Duetto della quarta serie sono protagoniste della parte conclusiva della mostra «Spider è Alfa Romeo», organizzata per celebrare i sessant’anni del modello, presentato nel 1966. Per la Spider, ventotto anni di produzione si sono tradotti in quattro serie successive e altrettante evoluzioni stilistiche.

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Gli esemplari esposti appartengono all’ultimo capitolo di questa storia, un periodo in cui l’avventura del «Biscione» giungeva al termine del suo ciclo. Il percorso inizia con una delle Alfa Romeo più familiari agli appassionati e si conclude, nella sezione «Velocità», con un’auto che il pubblico ha scoperto solo poche settimane fa.

Nella stessa area d’accoglienza, dove si trova anche l’«Alfa Romeo Temporary Shop», sono esposte la Junior, la Tonale, la Stelvio e la Giulia Quadrifoglio. La gamma attuale arricchisce la visita: la Junior e la Tonale illustrano come il marchio si rivolga a chi cerca un modello compatto, mentre la Stelvio e la Giulia Quadrifoglio propongono due diverse interpretazioni della sportività. Scoprirle all’interno dello stesso percorso della mostra Cuorerosso permette di confrontare le soluzioni già adottate su strada con le direzioni che Alfa Romeo sta esplorando per il futuro.

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La mostra «Cuorerosso» è temporanea e si concluderà il 9 dicembre. Il museo è solitamente aperto dalle 10:00 alle 18:00, con chiusura settimanale il martedì. Il periodo della mostra comprende l’8 dicembre, che quest’anno cade di martedì. Se state pensando di recarvi ad Arese proprio in quella giornata, vi invitiamo a consultare il calendario del museo per verificare se sia prevista un’apertura straordinaria in occasione della festività.