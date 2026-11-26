Stavolta la polizia è entrata davvero. La procura di Parigi ha fatto perquisire la sede centrale di Stellantis a Poissy, il centro tecnico di Carrière-sous-Poissy e gli uffici francesi di Joyson Safety Systems.

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Il dossier è quello degli airbag Takata, e la parola “scandalo” in questo caso è quasi un eufemismo. Il difetto nasce a metà degli anni 2010 da una scelta chimica poco rassicurante: il nitrato di ammonio usato come propellente. Con caldo e umidità si degrada, e al momento dell’attivazione la cartuccia metallica può esplodere, sparando schegge nell’abitacolo. Un dispositivo nato per salvarti la vita che prova a toglierla.

I numeri sono da record e niente affatto gloriosi. Oltre 100 milioni di veicoli richiamati nel mondo, decine di morti, una multa da 1 miliardo di dollari inflitta dal Dipartimento di Giustizia americano. Takata ha chiuso i battenti nel 2017. Le attività sane sono state rilevate nel 2018 da Key Safety Systems, e da lì è nata Joyson Safety Systems, finita ora nel mirino dei magistrati francesi.

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Per Stellantis il problema si chiama soprattutto Francia e Europa meridionale, dove il gruppo si è trovato in prima linea con Citroën C3 e DS3 costruite tra il 2009 e il 2019. Dopo gli incidenti mortali nei territori d’oltremare e poi nella Francia continentale, nella primavera del 2024 è partita la campagna “stop drive”. Più di 600.000 vetture coinvolte in Europa, quasi 250.000 in Francia, con l’invito (consigliatissimo) di fermare l’auto, subito, e non riprendere a guidarla finché l’airbag non è stato sostituito.

Un richiamo con l’ordine di non muoversi non è un richiamo qualsiasi. È l’ammissione che il rischio non si gestisce con un appuntamento in officina tra poche settimane.

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Le denunce di vittime e associazioni di consumatori hanno fatto il resto. Le accuse al centro dell’inchiesta parigina sono la messa in pericolo della vita altrui e l’omicidio colposo, due formule che in un tribunale pesano parecchio più di un comunicato stampa.

Le perquisizioni dicono che gli inquirenti vogliono carte, mail, documenti tecnici. Vogliono capire chi sapeva cosa, e soprattutto quando. Il fornitore giapponese è fallito da anni, ma la gestione dei richiami, quella, è ancora tutta da raccontare.