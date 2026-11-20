Brampton, a nord-ovest di Toronto, è oggi un capannone vuoto con quasi 3.000 operai rimasti fuori dai piani. Stellantis ha deciso di venderlo, e il Canada, che nella guerra dei dazi di Donald Trump cercava un simbolo, l’ha trovato.

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La storia è semplicemente crudele. Fino al 2023 lo stabilimento sfornava Dodge. Poi il gruppo ha fermato le linee per riconvertirle all’elettrico, giurando che nel 2025 sarebbe ripartita la produzione della Jeep Compass.

Molti lavoratori hanno preso la valigia e si sono trasferiti dove la vita costava meno, in attesa del richiamo. Stavano per tornare quando è arrivata la notizia: la Compass sarebbe stata assemblata in Illinois, i dazi voluti da Trump spingono a produrre dentro i confini americani.

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Il 9 novembre la mazzata finale. Brampton passa a Roshel, azienda canadese che costruisce veicoli blindati e che potrebbe vivere di commesse governative.

Ardis Snow, presidente di Unifor nello stabilimento, ci lavora da quasi quarant’anni e ha parlato di un pugno nello stomaco. Il problema è anche di busta paga. Stellantis offriva circa 45 dollari canadesi l’ora, Roshel, a suo dire, quasi la metà. “Le società di mutui non diranno: ti hanno dimezzato lo stipendio, dimezziamo anche il mutuo”, ha ricordato. Sul fronte della fiducia il bilancio è ancora più amaro: l’azienda continuava a promettere un nuovo modello, poi ad agosto ha confermato le trattative con Roshel.

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Il primo ministro Mark Carney ha definito la vendita un tradimento. L’amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa è atteso oggi in Canada per incontrare governo e sindacato, ma non arriva alcun segnale di marcia indietro. Il gruppo parla di una soluzione equa e negoziata che riconosca gli anni di servizio.

I Democratici canadesi, all’opposizione, vorrebbero che Ottawa obbligasse Stellantis a produrre a Brampton, perché una capacità industriale persa lo è per sempre. Bella idea, applicarla è un altro paio di maniche. I margini di manovra sono stretti: Stellantis era già in affanno su un mercato globale feroce, la scommessa sull’elettrico a Brampton era incerta di suo, e i dazi hanno fatto saltare i conti dell’intero settore nordamericano.

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L’industria dell’auto in Ontario è cresciuta all’ombra degli Stati Uniti, e senza accesso a quel mercato rischia altri posti. Lo dimostra Hamilton, dove l’americana Cleveland Cliffs ha minacciato centinaia di licenziamenti nell’acciaio, dazi alla mano. Carney, intanto, punta a diversificare l’economia e a investire oltre 500 miliardi di dollari canadesi in una strategia industriale per la difesa.