Per comprare una Lancia Delta HF Integrale si può arrivare a spendere più di 100.000 euro, ma la domanda da farsi prima di guardare il prezzo è un’altra. Si cerca una Delta da guidare o un esemplare da conservare il più possibile com’è uscito di fabbrica? È questo il punto di partenza di Richard Dredge, che ha dedicato un’analisi dettagliata a questa vettura sportiva italiana sulle pagine di Auto Express.

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Il giornalista britannico sottolinea come, a parità di versione, due Integrale possano avere storie molto diverse. E quando si parla di una delle «youngtimer» più ambite, la storia del veicolo incide sul prezzo tanto quanto la sigla che campeggia sul portellone posteriore.

Lancia Delta HF Integrale: l’importanza della versione e delle condizioni del veicolo

Per puntare alla gamma delle Evoluzione, soprannominate «Deltone» dagli appassionati, è necessario prevedere un budget di partenza di circa 60.000 euro. Le cifre salgono per una Evo 1 ben conservata e possono superare i 100.000 euro per alcuni esemplari di Evo 2. Secondo Dredge, quest’ultima è la più ricercata dai collezionisti, oltre a essere la più performante. Tra una Evo 2 dalla storia poco chiara e una Evo 1 della quale il proprietario può documentare manutenzione e lavori, però, la scelta diventa meno scontata di quanto suggerisca la classifica delle quotazioni.

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Il motivo risiede nel fatto che molte Integrale sono state modificate o riparate in seguito a un incidente. Prima di trattare sul prezzo, è indispensabile sapere quali componenti siano stati sostituiti, quando e per quale ragione. Il chilometraggio è un fattore da tenere in considerazione, così come lo stato reale del veicolo e la documentazione disponibile. Un chilometraggio contenuto conta ben poco se mancano le fatture della manutenzione, o se il venditore non è in grado di spiegare con precisione come l’auto abbia raggiunto la sua configurazione attuale. Anche nel caso di un esemplare costoso, osserva Dredge, una storia ben documentata ha più valore di una carrozzeria tirata a lucido solo per fini pubblicitari.

Per chi desidera innanzitutto mettersi al volante, la presenza di alcuni componenti non originali può essere accettabile, a patto di sapere esattamente cosa si sta acquistando. In tal caso, potrebbe essere opportuno orientarsi verso le versioni della Integrale precedenti ai modelli «Evoluzione». Al contrario, un collezionista darà molta più importanza alla configurazione di fabbrica e alla continuità della documentazione storica. Una modifica, che risulterebbe irrilevante per chi vuole semplicemente godersi l’auto la domenica, può invece pesare notevolmente per chi cerca una Delta destinata alla conservazione.

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Dredge consiglia di far esaminare il veicolo da uno specialista prima di procedere all’acquisto, soprattutto quando il prezzo include un sovrapprezzo legato all’originalità. È l’occasione ideale per confrontare le informazioni contenute nei documenti con lo stato reale del veicolo. Per una Delta proposta a cifre simili, conoscere il suo utilizzo passato e gli interventi a cui è stata sottoposta permette di distinguere la quota di prezzo attribuibile al modello in sé da quella relativa allo specifico esemplare che si ha davanti.