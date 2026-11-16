Stellantis, il Canada rilancia su Brampton: nuovi aiuti per fermare la vendita a Roshel

Ottawa e l’Ontario hanno fatto una nuova offerta a Stellantis per evitare che la fabbrica di Brampton passi a Roshel. L’accordo con il produttore canadese di veicoli blindati è già firmato, ma il passaggio di proprietà è atteso entro la fine del 2026 e resta subordinato alle condizioni dell’intesa. I due governi vogliono usare il tempo che resta per capire se c’è ancora spazio per un progetto che riporti la produzione automobilistica a Brampton.

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Stellantis e Brampton, la proposta del Canada per fermare la vendita

La ministra federale dell’Industria, Mélanie Joly, ha confermato che il gruppo ha ricevuto il pacchetto di misure di sostegno. Lo ha definito importante, senza tuttavia precisarne l’ammontare né gli impegni richiesti a Stellantis. Ottawa e l’Ontario desiderano discuterne direttamente con Antonio Filosa. È stato il ministro provinciale dello Sviluppo economico, Vic Fedeli, a fornire un’indicazione sulle risorse mobilitate: l’Ontario ha stanziato 2,5 miliardi di dollari canadesi per sostenere il settore automobilistico nei prossimi due anni e potrebbe destinarne una parte al sito di Brampton.

Il 12 novembre, lo stesso governo federale aveva contestato a Stellantis il mancato rispetto degli impegni presi nel 2022. Allora Ottawa aveva promesso fino a 529 milioni di dollari canadesi per riconvertire gli stabilimenti di Brampton e Windsor, a cui si aggiungevano 513 milioni messi a disposizione dall’Ontario. Stellantis ha 30 giorni per rimediare alle violazioni contestate. Ottawa ha prospettato un’azione legale per recuperare i fondi già versati.

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A Brampton, il veicolo su cui si contava per far ripartire le linee di produzione era la Jeep Compass. In seguito, Stellantis ha assegnato questo modello allo stabilimento di Belvidere nell’Illinois, e il 9 novembre ha annunciato un accordo con Roshel per la vendita dell’impianto e delle relative attrezzature. Per convincere Filosa a tornare sui propri passi, i due governi dovranno rispondere a una domanda concreta: quale produzione potrebbe sostituire la Jeep Compass e consentire ai dipendenti di Brampton di riprendere a lavorare?