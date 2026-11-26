Stellantis ha preso slancio nella mattinata di giovedì 26 novembre. Alle 11:32 il titolo scambiava a 3,438 euro, in rialzo del 6,21% rispetto al prezzo di riferimento di 3,237 euro della vigilia. Alle 9:35 Teleborsa segnalava un +4,03% e poco più di un’ora dopo l’ANSA riportava un +5,3%, mentre il FTSE MIB avanzava del 2,2%. Il gruppo automobilistico si è così ritrovato tra i titoli più in vista di una mattinata positiva per Piazza Affari.

Advertisement

Stellantis in Borsa, il rialzo supera i primi livelli tecnici

Nella sua analisi a inizio seduta, Teleborsa individuava in 3,383 euro la prima resistenza e in 3,341 euro il primo supporto. In caso di prosecuzione degli acquisti, il livello successivo da monitorare era 3,424 euro. Alle 11:32, la quotazione si attestava già al di sopra di entrambe le soglie, con un massimo di giornata registrato, a quel punto, a 3,439 euro. Resta da vedere, nel prosieguo della seduta, se il titolo riuscirà a mantenersi al di sopra di tali livelli.

Su base settimanale Stellantis ha mostrato una dinamica più solida rispetto a quella del FTSE MIB. In un’ottica più ampia, tuttavia, il ribasso rimane marcato: ai livelli osservati questa mattina, il titolo segnava una perdita del 48,67% su base semestrale. Questo rimbalzo giunge, peraltro, a pochi giorni dal minimo dell’anno, toccato lunedì 23 novembre a 3,085 euro. Da quel punto, il titolo ha recuperato oltre l’11%, sebbene il divario rimanga significativo rispetto ai 9,851 euro raggiunti a inizio gennaio.

Advertisement

Ricordiamo che il prossimo appuntamento per gli investitori è fissato per giovedì 3 dicembre, data in cui l’amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, interverrà nel corso dell’Industrials & Autos Week organizzata da Goldman Sachs. L’incontro sarà trasmesso in diretta dalle 14:20 alle 14:55. Stellantis ha reso noti l’orario e le modalità per seguire l’evento, mentre i temi che verranno trattati restano ancora da scoprire.