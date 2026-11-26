Il futuro di Alfa Romeo prende forma attraverso i suoi SUV compatti. Accanto alla Junior e alla Tonale, il marchio del Biscione ha annunciato un nuovo SUV di segmento C, basato sulla piattaforma STLA Medium; progettato per ospitare diverse motorizzazioni, sarà prodotto nello stabilimento di Melfi. La sua presentazione è prevista per l’ultimo trimestre del 2027. Per quanto riguarda Giulia e Stelvio, Stellantis ha confermato la prosecuzione della loro produzione fino al 2027, incluse le versioni Quadrifoglio. Riguardo ai loro successori, il gruppo fa sapere che sono allo studio soluzioni per mantenere una presenza nel segmento D.

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Alfa Romeo GT: la visione di una sportiva dal profilo «fastback» immaginata in un render

Un’altra novità vedrà la luce tramite Bottegafuoriserie, un progetto che unisce Alfa Romeo e Maserati nella realizzazione di veicoli su misura e serie speciali. Dopo la 33 Stradale, il marchio ha confermato l’arrivo di una nuova sportiva in edizione limitata, già menzionata durante l’Investor Day di Stellantis. Il nome e le caratteristiche restano ancora da svelare. Si tratta del progetto più esclusivo tra quelli annunciati, mentre il futuro delle sportive Alfa Romeo prodotte su larga scala rimane ancora da definire.

È proprio in questo contesto che si inserisce il rendering del digital artist indipendente Miek Mickey, realizzato con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. L’autore ha scelto di non dare un nome a questo veicolo. Vista di tre quarti, l’auto presenta un lungo cofano e un abitacolo arretrato, che richiamano una gran turismo, la linea del tetto prosegue verso il lunotto posteriore per culminare in una coda corta. La carrozzeria bianco perlato mette in risalto i passaruota posteriori, mentre gli ampi cerchi neri, impreziositi da bordi color rame, riprendono un motivo che si ritrova anche lungo le minigonne.

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All’anteriore, il celebre scudetto scende quasi fino al bordo inferiore del paraurti. Ai lati si notano gruppi ottici affusolati, caratterizzati da tre tratti luminosi obliqui, posizionati appena sotto il cofano. Il posteriore riprende questo stile con due fanali rossi che si allungano verso il centro, separati dall’emblema Alfa Romeo. Il diffusore scuro, sottolineato da un profilo color rame, amplia visivamente la parte posteriore. Attraverso il lunotto si intravedono sedili color cuoio, un dettaglio che si sposa perfettamente con lo spirito gran turismo.

Al momento, una GT di questo tipo non figura tra i progetti annunciati da Alfa Romeo. Eppure, è facile capire perché tanti appassionati ne sognino una. Nel segmento D, dove il futuro di Giulia e Stelvio rimane incerto, una vettura sportiva, bassa e slanciata consentirebbe al Biscione di continuare a rivolgersi a coloro che hanno scelto la Giulia proprio per le sue proporzioni e il suo carattere.