Ripartire in salita dopo essersi fermati su una strada innevata è una di quelle situazioni in cui si capisce a cosa serve la trazione integrale. Sulla Opel Grandland Electric AWD ci sono due motori elettrici, uno davanti e uno dietro. Selezionando la modalità 4WD, entrambi i motori entrano in funzione in modo continuo, trasmettendo potenza a tutte e quattro le ruote fin dalla partenza.

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Si tratta della prima Opel completamente elettrica ad adottare questa configurazione. Il vantaggio, su un fondo stradale scivoloso, risiede innanzitutto nella capacità di ripartire la coppia tra i due assi, anziché affidare lo spunto iniziale a uno solo di essi.

Opel Grandland Electric AWD: funzionamento del sistema 4WD e controlli da effettuare prima della partenza

Il motore anteriore eroga 157 kW, quello posteriore 83 kW. Insieme sviluppano 325 CV e una coppia massima di 509 Nm. In modalità 4WD cambiano anche le tarature del controllo di stabilità e del controllo di trazione, così l’elettronica può gestire lo slittamento mentre l’auto prende velocità.

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In modalità Normale, pensata per l’uso quotidiano, la Grandland privilegia il motore anteriore, attivando quello posteriore solo quando necessario. Anche le sospensioni presentano una taratura specifica: gli ammortizzatori reagiscono in modo differente a seconda che si tratti di una sollecitazione rapida (come il passaggio su un giunto stradale) o di un movimento più lento della carrozzeria.

In inverno, la visibilità su strada è un fattore cruciale, specialmente dopo il calare del sole. I fari a matrice di LED “Intelli-Lux HD”, offerti di serie sull’allestimento Ultimate, adattano il fascio luminoso in base a ciò che accade davanti al veicolo. Quando incrociano un altro utente della strada, oscurano la parte del fascio luminoso che potrebbe abbagliare il conducente proveniente dal senso opposto, continuando al contempo a illuminare il resto della carreggiata.

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Secondo i dati forniti da Opel sui propri fari a matrice, a una velocità di 80 km/h è possibile individuare un ostacolo con un anticipo di 30-40 metri rispetto ai tradizionali fari alogeni. A tale velocità, ciò equivale a circa un secondo e mezzo in più di tempo di reazione.

Prima di mettersi in viaggio, è opportuno controllare la pressione e lo stato degli pneumatici, soprattutto se il percorso prevede strade di montagna. In presenza di gelo, alcuni dettagli, talvolta trascurati, diventano fondamentali: lo stato delle spazzole tergicristallo e la presenza di liquido lavavetri adatto alle basse temperature. Se si portano con sé le catene da neve, è bene verificare a casa che siano compatibili con le ruote del veicolo e riporle in un punto facilmente accessibile del bagagliaio; cercare le catene dopo aver già caricato valigie e attrezzatura da sci sarebbe infatti molto più complicato.

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Se durante la notte ha nevicato, occorre liberare dalla neve tutti i cristalli, gli specchietti retrovisori, i fari e anche il tetto. Alla prima frenata, infatti, la neve accumulata sul tetto potrebbe scivolare sul parabrezza, ostruendo la visuale. Una volta in viaggio, su neve o ghiaccio, è necessario ridurre la velocità, aumentare la distanza di sicurezza dal veicolo che precede e manovrare volante e acceleratore con delicatezza. La trazione integrale facilita la partenza, ma, al momento di fermarsi, ciò che conta davvero sono l’aderenza degli pneumatici e lo spazio a disposizione.

Nel caso di un veicolo elettrico, è inoltre necessario tenere conto di una possibile riduzione dell’autonomia durante il periodo invernale. La temperatura esterna e l’energia consumata dal riscaldamento possono influire sull’autonomia reale; per i tragitti lunghi, è quindi consigliabile prevedere un margine maggiore tra una sosta di ricarica e l’altra.

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Sul Grandland Electric è possibile regolare la temperatura dell’abitacolo prima della partenza, ad esempio tramite un’apposita applicazione. Chi lascia l’auto collegata alla ricarica durante la notte può, in questo modo, attivare il riscaldamento mentre il veicolo è ancora in carica, trovando così l’abitacolo già caldo al momento di mettersi in viaggio.