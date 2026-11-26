Nel 1960, quando Lancia presentò la Flavia, la novità più importante si trovava sotto il cofano. La casa torinese aveva scelto di mettere davanti sia il motore sia la trazione, una soluzione pionieristica per l’industria italiana dell’epoca. La berlina montava un quattro cilindri boxer e aveva freni a disco su tutte e quattro le ruote. La famiglia si allargò presto. Nel 1961 arrivò la coupé di Pininfarina, con un tetto più filante, e l’anno successivo debuttò la scoperta disegnata da Giovanni Michelotti e costruita da Vignale. Il nome tornò nel 2012 su una cabriolet derivata dalla Chrysler 200.

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Nuova Lancia Flavia, come la immagina Sezer Design

In occasione del Salone di Parigi, Arnaud Belloni ha accennato alla possibilità che alcuni modelli storici Lancia possano tornare in futuro sotto forma di veicoli da collezione, prodotti in serie limitata. In questo contesto sono stati citati nomi come Stratos, 037 e Delta Integrale.

La Flavia qui presentata è frutto dell’iniziativa del designer digitale indipendente Sezer Design, che ha pubblicato questo rendering sui social media con il nome di “Lancia Flavia Show Car“. Nel suo post, l’autore parla di una “classica eleganza Lancia reinventata”, mettendo in risalto la finitura bicolore, i gruppi ottici sottili e le tonalità chiare dell’abitacolo.

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La silhouette è quella di una coupé ribassata, caratterizzata da un lungo cofano e da un tetto nero che si protende verso la parte posteriore. La colorazione argentata della carrozzeria lascia spazio a un ampio inserto scuro che attraversa diagonalmente la parte posteriore della fiancata, appena davanti alla ruota. Anche i cerchi riprendono questo trattamento bicolore: su uno sfondo nero, sottili razze si aprono a ventaglio, mentre i passaruota posteriori, ben marcati, conferiscono maggiore volume alla carrozzeria.

All’anteriore, due linee luminose bianche corrono al di sopra di una serie di elementi obliqui. Al centro della fascia nera si trovano la scritta Lancia, l’emblema e un breve tratto di luce verticale. Lo stesso motivo si ritrova al posteriore, dove gli elementi obliqui si illuminano di rosso e il paraurti lascia il posto a un pronunciato diffusore.

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All’interno, i sedili color avorio creano un contrasto con la parte superiore scura della plancia. La strumentazione digitale è raggruppata dietro il volante, mentre lo schermo centrale segue la linea orizzontale della plancia. Sulla console centrale spicca una grande manopola metallica, valorizzata da sottili punti luce dai toni caldi che proseguono lungo le portiere.