Scuderia Ferrari: il 16 novembre 1929 nasceva la mitica squadra corse

Oggi si celebra un compleanno importante, perché il 16 novembre 1929 nacque a Modena la Scuderia Ferrari. Era una squadra corse, ma non produceva ancora automobili proprie.

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Enzo Ferrari ideò questa struttura per offrire assistenza tecnica e logistica alle competizioni automobilistiche. Nei primi anni, si occupò della gestione sportiva di vetture Alfa Romeo. Dal 1931 al 1937, la Scuderia Ferrari divenne di fatto il team ufficiale del “biscione” nel mondo delle corse, schierando campioni del calibro di Tazio Nuvolari, il mitico “mantovano volante”, nato anche lui il 16 novembre, ma del 1892.

Sono passati 97 anni da quando venne formalizzato l’atto costitutivo della squadra del “cavallino rampante“, nata come Società Anonima Scuderia Ferrari. Era una società sportiva con lo scopo di far correre i propri soci. A certificarne l’origine ci pensò il notaio modenese Alberto Della Fontana. Fu il passo iniziale di un cammino glorioso, entrato a pieno titolo nella leggenda. Forse lo stesso Enzo Ferrari, per quanto determinato e visionario, non immaginava una simile ascesa nell’Olimpo.

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La sua squadra corse, con sede originaria in Viale Trento e Trieste di Modena, è diventata negli anni la più importante del motorsport. Dopo aver portato in gara le Alfa Romeo, come una sorta di suo reparto agonistico, prese un nuovo sentiero, accompagnando in pista le auto di Maranello, quando il Commendatore iniziò in proprio l’avventura di costruttore.

Come riferito in altre circostanze, la Scuderia Ferrari lega il suo nome soprattutto alla Formula 1. Qui ha regalato al “cavallino rampante” una quantità strepitosa di successi, che hanno forgiato l’essenza del mito emiliano. Il team ha conquistato 15 titoli mondiali piloti e 16 titoli mondiali costruttori in Formula 1. Quanto basta a farne la squadra più vincente nella storia del campionato, dalla sua istituzione nel 1950. Ben 250 i successi nei Gran Premi.

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Anche nelle competizioni a ruote coperte, la casa di Maranello vanta un palmarès di primo piano. Qui ha dominato l’epoca d’oro delle gare di durata vincendo 8 titoli nel Mondiale Marche (1953, 1954, 1956, 1957, 1958, 1960, 1961 e 1972). Dopo oltre cinquant’anni di assenza dalla classe regina, Ferrari è tornata sul tetto del mondo conquistando il titolo Costruttori Hypercar nel FIA WEC 2025 con la 499P.

Un’auto, quest’ultima, che continua a vincere, come confermano le due doppiette messe a segno nelle scorse ore in Gara 1 e Gara 2 al Paul Ricard di Le Castellet, dove è andata in scena la prima sfida della nuova stagione dell’Asian Le Mans Series.

Splendidi successi sono stati raccolti negli anni dalle “rosse” in gare leggendarie come la 24 Ore di Le Mans, la 24 Ore di Daytona, la 12 Ore di Sebring, la Targa Florio, la Mille Miglia ed altre ancora. Le origini della Scuderia Ferrari si legano però all’Alfa Romeo, che accompagnò per anni nelle sue imprese sportive. Fu una partnership molto fruttuosa, sigillata da moltissimi successi.

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Alcuni disaccordi con lo spagnolo Wilfredo Ricart, capo dell’ingegneria del “biscione”, spinsero però Enzo Ferrari a guardare verso altri lidi, interrompendo il rapporto con la casa milanese. Per lui venne l’ora di mettersi in proprio. Non potendo, a causa di accordi pregressi, usare per quattro anni il suo nome in altri ambiti motoristici, diede vita all’Auto Avio Costruzioni e alla sua 815.

Nel 1947, libero da ogni vincolo contrattuale, Enzo Ferrari diede finalmente vita alla Ferrari. Il primo modello del marchio sbocciato nel sito produttivo di Maranello fu la 125 S, piccola barchetta a dodici cilindri, da 1.5 litri. Sin dai primi passi, l’azienda emiliana si dimostrò vincente, superando in gloria l’Alfa Romeo, vista come una sorta di “madre” ingrata. Oggi la Ferrari è il marchio numero 1 al mondo, in termini di storia sportiva e di fascino dei suoi modelli stradali.

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Fonte | Ferrari