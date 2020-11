Lancia Delta HF Integrale Evo 2 da 530 CV impazzisce in pista! | Video

Negli ultimi mesi abbiamo pubblicato diversi articoli dedicati alla leggendaria Lancia Delta HF Integrale in quanto è una delle auto sportive più amate dagli appassionati di motori. Quest’oggi vi parliamo di un particolare esemplare modificato da GMC-Racing appartenente ad Autosport di Marignoni Massimo con specifiche Evo 2.

In particolare, questa Lancia Delta HF Integrale Evo 2 è stata avvistata sull’Ala Karting Circuit durante un raduno automobilistico organizzato quest’anno da WRCTeam.it. Sotto il cofano si nasconde un motore a quattro cilindri 16V da 2 litri abbinato a un enorme turbocompressore Garrett che ora consente al bolide di sviluppare oltre 530 CV di potenza.

Lancia Delta HF Integrale Evo 2: un esemplare modificato sfreccia fra le curve di un kartodromo

La versione elaborata della famosissima Lancia Delta HF Integrale Evo 2 dispone di un cambio sequenziale e si diverte ad affrontare le curve del circuito presente in provincia di Trento. Il filmato, pubblicato su YouTube da MattyB727, ci mostra tutta la potenza prodotta dal motore turbo a 16 valvole, scaricata sull’asfalto del tracciato.

A livello estetico, la vettura dispone di una carrozzeria rivestita in nero con una striscia da corsa gialla/blu che corre lungo il cofano motore e il tetto. La Lancia Delta HF Integrale Evo 2 di Autosport si contraddistingue anche per i passaruota anteriori e posteriori leggermente più larghi, per gli estrattori d’aria presenti sul cofano e per gli interni in pelle color marrone. Sul retro, invece, spicca un grosso terminale di scarico che ci consente di apprezzare al meglio il sound prodotto dal quattro cilindri turbo.

Per avere maggiori informazioni sulle prestazioni di questa bellissima Lancia Delta HF Integrale Evo 2 modificata da GMC-Racing, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

