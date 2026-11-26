In autostrada, lo scoppio di uno pneumatico può farsi sentire prima con un botto e subito dopo con l’auto che tira da un lato. Tra i due momenti passa pochissimo tempo. È proprio in questo frangente che Leapmotor intende fornire assistenza al conducente. Il sistema sviluppato dal marchio monitora la pressione degli pneumatici e la velocità di rotazione delle ruote. Quando rileva un cedimento improvviso, è in grado di intervenire sui freni e sullo sterzo in appena mezzo secondo, secondo quanto dichiarato dal costruttore.

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Leapmotor: cosa accade quando il veicolo rileva lo scoppio di uno pneumatico?

Tutto parte da un calo brusco della pressione o da una ruota che comincia a girare a una velocità anomala rispetto alle altre. A quel punto l’elettronica cerca di capire come si sta muovendo l’auto. Legge l’angolo del volante, controlla la velocità e misura quanto la vettura si sposta lateralmente e quanto rapidamente il muso sta cambiando direzione. Se chi guida tiene il volante dritto e l’auto comincia a ruotare, questi dati aiutano il sistema a riconoscere la deviazione.

Una volta rilevato lo scoppio, la centralina può regolare la frenata su ogni singola ruota. Frenare una ruota più di un’altra, infatti, aiuta a contrastare la rotazione del veicolo. Contemporaneamente, il sistema interviene anche sulla coppia dello sterzo; l’azione combinata di questi due interventi contribuisce a limitare lo spostamento laterale. Il mezzo secondo menzionato da Leapmotor corrisponde al tempo necessario per avviare tale correzione dopo l’identificazione del guasto. A velocità autostradali, si tratta di un lasso di tempo durante il quale il veicolo percorre già una distanza considerevole.

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Secondo il marchio, il sistema è più efficace tra i 60 e i 140 km/h, sebbene possa fornire assistenza anche a velocità inferiori o superiori. È stato progettato per funzionare su strade caratterizzate da diversi livelli di aderenza, anche quando il manto stradale risulta scivoloso. Questo dispositivo va a integrare i sistemi di sicurezza già presenti a bordo, come l’ABS, il controllo elettronico della stabilità e il controllo della trazione. Nello specifico, l’intervento viene attivato da una problematica ben definita, rilevata grazie ai segnali provenienti dalla ruota e dallo pneumatico.

Questa funzionalità rientra nel LeapMotion Control, il sistema attraverso il quale Leapmotor coordina le tecnologie legate al telaio. Le funzioni disponibili variano a seconda del modello e della configurazione; possono includere, ad esempio, la regolazione dell’assistenza allo sterzo e i sistemi di controllo della stabilità, sia alle alte velocità che su superfici a scarsa aderenza. In caso di cedimento di uno pneumatico, la capacità di far interagire i freni con lo sterzo consente di assistere il conducente fin dai primi istanti di un’emergenza.

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Danilo Annese, direttore generale di Leapmotor International, ha sottolineato come questo progetto risponda alla scarsità di tempo a disposizione del conducente per reagire in una situazione del genere. Il marchio punta a rendere questo tipo di controllo del telaio accessibile su veicoli destinati a un pubblico più ampio. L’obiettivo è offrire al conducente una prima correzione, proprio mentre sta ancora cercando di comprendere perché il veicolo abbia iniziato a deviare verso un lato.