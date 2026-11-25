Prima della 037 e della Delta Integrale, fu la Stratos a cambiare la storia di Lancia nei rally. All’inizio degli anni ’70, la casa torinese passò dalla Fulvia a una berlinetta progettata fin dall’origine per le prove speciali. Marcello Gandini, per conto di Bertone, la dotò di un muso a cuneo e di un parabrezza avvolgente. Alle spalle dell’equipaggio trovava posto il motore V6 da 2,4 litri della Ferrari Dino. Lancia conquistò tre titoli mondiali costruttori consecutivi, dal 1974 al 1976. A mezzo secolo di distanza, quella silhouette corta e larga rimane una delle prime immagini che vengono in mente quando si pensa alle auto da rally del marchio.

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Nuova Lancia Stratos: le parole di Arnaud Belloni e la visione di Luigi Lumia

Al Salone di Parigi, Arnaud Belloni ha accennato alla possibilità di far rivivere alcuni dei modelli Lancia più amati, sotto forma di auto sportive in serie limitata. In questo contesto, ha citato la Stratos, la 037 e la Delta Integrale: veicoli che potrebbero interessare proprio quei collezionisti ai quali il marchio, al momento, ha poco da offrire. Le priorità commerciali restano la Ypsilon e la Gamma. Per quanto riguarda la Stratos, l’idea avanzata da Belloni è dunque solo una possibilità; al momento non vi è alcun progetto confermato né una data precisa.

Il designer digitale indipendente Luigi Lumia ha immaginato come potrebbe apparire una nuova Lancia Stratos, collocandola su un sentiero sterrato in montagna. Di profilo, si riconosce immediatamente la forma a cuneo del modello originale: il muso punta verso il terreno, il parabrezza è fortemente inclinato e la carrozzeria si allarga in corrispondenza delle ruote posteriori. Sulla fiancata grigio scuro, caratterizzata da superfici angolose, corre una sottile striscia color turchese che richiama la tonalità dei fari. All’anteriore, i proiettori sono incastonati ai lati di due ampie aperture nere, al di sotto del piccolo emblema Lancia.

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È tuttavia la parte posteriore ad aver subito l’evoluzione più significativa. Al posto dei fari rotondi della Stratos storica, Lumia ha disegnato una fascia luminosa che incornicia la scritta «Stratos» in rosso. Più in basso, al centro dell’estrattore, emergono due terminali di scarico circolari. All’interno, il colore turchese riappare sui pannelli delle portiere.

Dietro il volante, che presenta un riferimento cromatico blu, si trova la strumentazione digitale, mentre al centro della plancia spicca uno schermo rotondo con il logo Lancia. Subito sotto, una serie di comandi fisici precede il selettore situato sulla console centrale: un elemento imponente che si inserisce tra i due sedili sportivi.