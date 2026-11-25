Quando Fiat ha presentato la Fastback e la Grizzly a Istanbul, la Fastback era già stata sottoposta a due sessioni di valutazione da parte di clienti turchi. A rivelarlo è stato Altan Aytaç, direttore del marchio nel Paese. Secondo il dirigente, i riscontri raccolti durante la fase di sviluppo hanno contribuito a definire sia la carrozzeria che l’abitacolo. I due veicoli sono arrivati ​​nelle concessionarie il 24 novembre, il giorno dopo la loro presentazione e poco più di una settimana dopo l’apertura degli ordini in Marocco.

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Fiat Fastback e Grizzly: quali differenze tra Turchia, Marocco ed Europa?

Per spiegare perché Fiat punti su due tipologie di carrozzeria distinte, Altan Aytaç ha preso come riferimento la Egea. Secondo il marchio, questa berlina è stata l’auto più venduta in Turchia per dieci anni consecutivi. In questo arco di tempo, le abitudini delle famiglie sono cambiate.

La Fastback, con il suo tetto spiovente verso la parte posteriore, si rivolge a chi cerca una silhouette più slanciata, pur necessitando di un bagagliaio capiente. La Grizzly, invece, adotta una carrozzeria più verticale, con proporzioni tipiche di un SUV. Per Altan Aytaç, queste due novità rispondono a esigenze diverse rispetto a quelle che avevano decretato il successo della Egea.

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In Turchia entrambe partono dall’allestimento Icon, con il turbo benzina da 100 CV e il cambio manuale. La versione d’ingresso comprende già il climatizzatore automatico, la strumentazione digitale e la retrocamera. Chi preferisce l’automatico può scegliere la mild hybrid da 145 CV. Con l’offerta di lancio, riservata a un numero limitato di esemplari, la Fastback parte da 1.499.000 lire turche e la Grizzly da 1.599.000, circa 27.000 e 28.800 euro al cambio del 24 novembre.

In Marocco, dove entrambi i modelli sono assemblati nello stabilimento di Kénitra, Fiat ha optato per l’allestimento Pop, più essenziale rispetto alla versione “Icon” commercializzata in Turchia. I prezzi promozionali si attestano a circa 16.400 euro per la Fastback e 17.400 euro per la Grizzly. La differenza di prezzo supera i 10.000 euro per entrambi i modelli, tenendo conto che il confronto riguarda livelli di allestimento differenti. In Marocco gli ordini sono aperti dal 16 novembre, con le prime consegne previste per l’inizio di dicembre. Nel 2027, la gamma si arricchirà con una motorizzazione a benzina da 130 CV con cambio automatico e con una versione elettrica.

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In Europa invece, la Fastback cambierà nome, venendo commercializzata come Grizzly Fastback. Fiat ha fissato l’apertura degli ordini al 5 gennaio 2027 e prevede di offrire, fin dal lancio, versioni a benzina, ibride ed elettriche. In occasione del Salone di Parigi, il marchio ha indicato un prezzo d’attacco di circa 20.000 euro per entrambe le tipologie di carrozzeria. I listini dettagliati per singola versione, relativi al mercato italiano, saranno resi noti al momento della pubblicazione del listino prezzi ufficiale.