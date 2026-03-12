Nuovo Ram Dakota: al via le consegne

Dopo un periodo di pre-ordine di successo, il nuovo Ram Dakota ha iniziato ad essere consegnato ai primi acquirenti a partire da questo mercoledì 11 marzo. Chi ha acquistato le versioni Laramie e Warlock nel periodo precedente all’arrivo del modello presso i concessionari ha potuto usufruire di condizioni speciali e sarà il primo a mettere il nuovo pick-up nel proprio garage. Oggi, i negozi Ram celebrano anche la giornata delle porte aperte, dando il benvenuto a tutti coloro che sono interessati a vedere e provare il primo pick-up di medie dimensioni nella storia del marchio dalla sua indipendenza nel 2009.

Chi si è perso il periodo di preordine, tuttavia, può ora vedere e provare il nuovo Ram Dakota presso una delle concessionarie del marchio in Brasile. Il pick-up è disponibile in due versioni: Warlock, con un look e caratteristiche più orientate al fuoristrada; e Laramie, che mette in mostra gli accenti cromati che sono già un marchio di fabbrica Ram. Indipendentemente dalla versione, sotto il cofano si trova l’efficiente motore turbodiesel da 2,2 litri, che eroga 200 CV e 450 Nm (45,9 kgfm) di coppia, sempre abbinato a un cambio automatico a otto rapporti.

La trazione integrale automatica garantisce aderenza in un’ampia gamma di condizioni stradali, con la possibilità di un bloccaggio meccanico del differenziale posteriore qualora la guida fuoristrada richieda capacità ancora maggiori.

Internamente, il nuovo Ram Dakota si distingue per il suo nuovo quadro strumenti digitale da 7″, affiancato da un centro multimediale da 12,3″ con Apple CarPlay e Android Auto wireless, nonché per i sedili in pelle (con regolazione elettrica per i sedili del conducente e del passeggero anteriore) e per l’utilizzo di materiali di alta qualità nei pannelli delle portiere e nel cruscotto. Ben equipaggiato in entrambe le versioni, il pick-up è dotato anche di una suite completa di sistemi di assistenza alla guida, che include, tra gli altri, la frenata di emergenza autonoma e il rilevamento di pedoni e ciclisti; e il cruise control adattivo con avviso di collisione frontale.

Il nuovo Ram Dakota è dotato di una garanzia di cinque anni, senza limiti di chilometraggio, per una tranquillità e una sicurezza ancora maggiori. Oltre a una rete di assistenza post-vendita altamente qualificata ed esperta, chi acquista il nuovo pick-up di medie dimensioni del marchio ha accesso a un’ulteriore comodità grazie al Ram Flexcare, che consente l’acquisto di pacchetti di assistenza senza variazioni di prezzo per tutta la durata del contratto. È possibile stipulare piani per un massimo di dieci interventi di assistenza ed effettuare il pagamento in due modalità: includendo il costo nel finanziamento del veicolo o separatamente, in un massimo di 12 rate senza interessi.

Infine, pensando a chi desidera aggiungere un tocco personale, ancora più versatilità, comfort e capacità al nuovo Ram Dakota, Mopar, il marchio di ricambi e accessori originali di Stellantis, ha sviluppato una nuova linea di prodotti originali per il pick-up, che include articoli come una copertura elettrica del cassone, che trasforma il cassone del pick-up in un vano inviolabile e si aziona tramite telecomando; pedane elettriche, che si estendono all’apertura delle portiere e si ritraggono automaticamente alla loro chiusura; un gancio di traino fino a 3.500 kg; un tappetino per il cassone, che protegge e facilita la rimozione del carico dal cassone; tappetini in gomma con bordi rialzati, che facilitano la pulizia dell’interno del pick-up; tra gli altri.