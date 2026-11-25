Quando il responsabile del canale YouTube 99 Projects è partito per recuperare una Jeep Willys del 1958, era accompagnato da un amico e alla guida di un autocarro militare da cinque tonnellate. Sapeva già che il vecchio fuoristrada avrebbe raggiunto la sua officina caricato sul cassone del camion.

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Il motore era bloccato, il pianale cedeva a causa della ruggine e l’abitacolo presentava tracce di roditori e ragnatele. Il precedente proprietario ricordava di averla vista funzionare qualche anno prima. Viste le sue condizioni, il team che si è occupato del recupero ha stimato che il veicolo fosse fermo da almeno cinque, se non addirittura dieci anni. Resta comunque difficile stabilire una data precisa.

Jeep Willys CJ-5: dal ritrovamento nel bosco ai primi giri di ruota

La targhetta identificativa ha confermato che si trattava di una CJ-5 del 1958, un modello civile che riprendeva i parafanghi arrotondati della versione militare M38A1. Fortunatamente, le ruote giravano ancora. È bastato fissare una catena per trascinare la Jeep fuori dal suo nascondiglio e caricarla sul camion. Il vero lavoro è iniziato in officina, dove è emerso che anche il cambio era bloccato.

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Il livello dell’olio sembrava normale, ma l’albero motore rimaneva immobile, anche facendo leva con una chiave. Una volta rimosse le candele, sono apparsi ruggine e detriti. Uno dei cilindri si presentava in condizioni decisamente più critiche rispetto agli altri. Un primo tentativo di sbloccarlo, lasciando agire una miscela per tutta la notte, non ha dato alcun esito. Solo smontando la testata è emersa l’entità dei danni: la corrosione era particolarmente estesa in quel cilindro e, per giunta, la guarnizione della testata risultava bruciata.

Dopo aver pulito il cilindro, il proprietario è riuscito a far girare il motore a mano e ha rimontato la testata con una guarnizione nuova, acquistata per 22 dollari. Restava quindi la prova più attesa: sentire il motore in moto. Il motorino d’avviamento dava problemi, la corona dentata era arrugginita e il serbatoio perdeva. Durante uno dei tentativi, una parte dell’impianto elettrico ha persino preso fuoco. È stato necessario intervenire ulteriormente sul sistema di alimentazione e sull’accensione prima che la Willys riuscisse a mantenere il minimo.

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Per il suo primo giro, il proprietario ha scelto un sentiero nel bosco. La visibilità attraverso il parabrezza sporco era molto limitata e, nei passaggi più stretti, lo spazio di manovra era davvero esiguo. È proprio qui che il passo di circa 206 centimetri della prima CJ-5 si è rivelato prezioso. La Jeep ha percorso il sentiero con le proprie forze e si sono accesi persino i fari; dopo l’incendio dell’impianto elettrico, questo dettaglio ha suscitato una certa sorpresa in chi era al volante.

Il pianale è ancora corroso e la carrozzeria porta i segni degli anni trascorsi all’aperto. Il momento più significativo del video è il ritorno tra gli alberi: all’andata era stato necessario un camion militare per recuperare il veicolo, mentre questa volta la Willys si è fatta strada da sola.