Fiat 600, debutta la versione benzina con cambio manuale

FIAT arricchisce la famiglia di Fiat 600 con una nuova versione a benzina dotata di cambio manuale, pensata per chi cerca una guida immediata, essenziale e più partecipativa. Questa proposta si aggiunge alle varianti elettrica e ibrida già disponibili, confermando la volontà del marchio di offrire soluzioni di mobilità adatte a esigenze diverse e accessibili a un pubblico ampio.

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Il cuore pulsante della Fiat 600 Benzina è il

nuovo motore Turbo da 100 CV, una novità assoluta della gamma

Sotto il cofano debutta un inedito motore turbo benzina da 100 CV, sviluppato per garantire un buon equilibrio tra prestazioni, efficienza e durata nel tempo. Il propulsore integra soluzioni tecniche evolute, tra cui la catena di distribuzione silenziosa, il turbocompressore a geometria variabile e l’iniezione diretta ad alta pressione da 350 bar, elementi che contribuiscono a una risposta pronta e a un funzionamento regolare nell’uso di tutti i giorni. Il tutto è abbinato a un cambio manuale a sei rapporti, che rende la guida più naturale, coinvolgente e coerente con la tradizione FIAT.

Questi progressi apportano vantaggi concreti su strada, tra cui grande durata e bassi consumi di olio. Per garantire la massima libertà di scelta, il nuovo propulsore a combustione interna sarà disponibile su tutti gli allestimenti, rendendo l’opzione a benzina pienamente accessibile a tutta la famiglia 600.

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Per celebrare il debutto della 600 Benzina, FIAT presenta la 600 Street, l’esclusiva edizione di lancio che conferisce alla nuova motorizzazione un’identità audace, espressiva e inconfondibilmente urbana. La Fiat 600 Street porta stile dinamico e personalità decisa nella guida di tutti i giorni, dove lo spirito urbano incontra il gusto italiano in una versione pensata per distinguersi ovunque vada. Sarà prodotta in edizione limitata di 2.000 esemplari, offerti in un’unica configurazione chiusa che ne sottolinea l’esclusività.

La 600 Street debutta con una carrozzeria bicolore che ne esalta la presenza e ne accentua il carattere dinamico. Dettagli neri sui loghi FIAT, sulle maniglie delle portiere e sulla griglia anteriore aggiungono contrasto e definizione, mentre il badge “Street” posteriore ne rafforza l’identità. Gli esclusivi cerchi in lega neri da 18 pollici completano il look, conferendo al modello un aspetto urbano e deciso.

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All’interno, l’atmosfera riflette la stessa intenzione espressiva. Il rivestimento nero del soffitto crea un ambiente dinamico e concentrato, mentre la plancia nera garantisce coerenza stilistica con gli accenti esterni. I sedili in bianco e nero aggiungono un contrasto pulito e contemporaneo che illumina l’abitacolo e sottolinea la personalità fresca e urbana di questa edizione.