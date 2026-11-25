Nel 1967, chi visitava l’Expo di Montréal poteva imbattersi in una coupé Alfa Romeo che sembrava già pronta per la strada. Era ancora un prototipo, disegnato da Marcello Gandini per Bertone, ma piacque abbastanza da convincere il Biscione a costruirla. Tre anni dopo, al Salone di Ginevra, la Montreal si presentò in veste definitiva con un V8 di 2,6 litri da 200 CV, derivato dalla Tipo 33, e una velocità massima di 220 km/h. Fino al 1977 ne furono costruite 3.925. Ancora oggi, basta scorgere il frontale per riconoscerla, grazie ai suoi quattro fari parzialmente celati da «palpebre».

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Una nuova Alfa Romeo Montreal: perché questo nome torna a farsi sentire?

Per il 2027 è attesa una nuova Alfa Romeo in serie limitata, firmata BottegaFuoriserie. Dopo la 33 Stradale, una domanda è sulla bocca di tutti: a quale modello del passato potrebbe ispirarsi il prossimo progetto? Tra i nomi che circolano, viene menzionato proprio quello della Montreal. Per il momento, il suo ritorno resta solo un’ipotesi, dato che Alfa Romeo non ha ancora svelato l’identità del veicolo.

Emiliano Lavalle ha provato a immaginare come potrebbe essere. Nelle ultime ore, questo designer digitale indipendente ha pubblicato sui social network un render creato con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. La sua Montreal è bianca, bassa e larga, con il celebre stemma Alfa Romeo incastonato tra quattro proiettori rotondi. Le «palpebre» della coupé originale lasciano il posto a una fascia scura da cui emergono degli anelli luminosi. Più in basso, uno splitter sporge dal paraurti, avvicinando visivamente il frontale all’asfalto.

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È di profilo che il richiamo alla Montreal di Gandini appare più evidente. Dietro i finestrini laterali riappaiono delle feritoie, che accompagnano la linea del tetto nel suo discendere verso una coda ampia e corta. I cerchi bianchi, quasi pieni, riprendono la tonalità della carrozzeria, mentre minigonne scure sottolineano le fiancate. Al posteriore, Lavalle si concede maggiore libertà: una fascia luminosa rossa attraversa la coda, e quattro terminali di scarico, due per lato, emergono sotto il paraurti, ai lati del diffusore.

All’interno, lo sguardo è subito catturato dalla leva del cambio manuale. Dotata di un pomello in metallo, scorre all’interno di una griglia a vista, al centro di un tunnel impreziosito da inserti che richiamano la fibra di carbonio. La tonalità bordeaux dei sedili si estende ai pannelli delle portiere e alla plancia.

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Davanti al volante, uno schermo si inserisce tra due strumenti circolari, mentre una fila di pulsanti trova posto sotto le bocchette di aerazione. È forse questo il dettaglio che meglio illustra la visione di Lavalle: anche in una Montreal reinterpretata in chiave moderna, viene naturale allungare la mano per cambiare marcia.