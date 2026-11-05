Fiat Pandina, novembre 2026 con sconti fino a 5.700 euro: in offerta anche la Tributo Autobianchi

A novembre 2026 la Fiat Pandina parte da 10.250 euro, oltre agli oneri finanziari, con finanziamento e rottamazione. Lo sconto può arrivare a 5.700 euro: 4.200 messi sul piatto da Fiat per chi rottama un’auto fino a Euro 5 e altri 1.500 scegliendo il finanziamento. Per aderire bisogna immatricolare la vettura entro il 26 novembre.

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Fiat Pandina, le offerte di novembre e le vendite nel 2026

La Pop 1.0 Hybrid da 65 CV costa 15.950 euro a listino e 11.750 con la sola rottamazione. Per ottenere i 10.250 euro serve il finanziamento Stellantis Financial Services: anticipo di 2.078 euro, 35 rate da 99 euro e saldo finale di 7.905,25 euro. Il TAN fisso è dell’8,99%, il TAEG del 13,76%.

La Tributo Autobianchi segue lo schema: dai 20.250 euro di listino si passa a 16.050 con rottamazione e a 14.550 con finanziamento, oltre agli oneri finanziari. Cambiano anticipo e rata finale, rispettivamente 4.653 e 10.162,75 euro. Restano le 35 rate da 99 euro, con TAN all’8,99% e TAEG al 12,91%.

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I contratti hanno una durata di 36 mesi e includono un anno di copertura “Identicar”. Le rate includono anche il servizio opzionale “Extended Care Premium”, al costo di 2,56 euro al mese, che estende di un anno la garanzia contrattuale standard di due anni (fino a un limite di 30.000 chilometri). Sono esclusi l’IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione) e il PFU.

Sul mercato italiano, la Pandina mantiene un primato che nessuna rivale riesce a insidiare. Nei primi dieci mesi del 2026, l’UNRAE ha registrato 93.568 immatricolazioni: più del doppio rispetto alla Jeep Avenger, che occupa la seconda posizione con 39.990 unità. La Dacia Sandero si colloca al terzo posto con 37.055 unità.

Questo primato è stato confermato anche nel mese di ottobre, che ha fatto segnare 7.191 nuove immatricolazioni. La Sandero ha raggiunto quota 4.222, mentre l’Avenger si è attestata a 3.961. La Grande Panda, invece nei primi dieci mesi dell’anno ha totalizzato 33.083 immatricolazioni, posizionandosi al quarto posto nella classifica nazionale dei modelli più venduti.

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Anche in Europa il bilancio è positivo. Tra gennaio e agosto 2026 la Pandina ha raccolto 87.835 immatricolazioni, contro le 84.786 di un anno prima: la crescita è del 3,6%. I dati Dataforce pubblicati da L’Automobile la collocano al ventesimo posto, considerando Unione Europea, Regno Unito, Islanda, Norvegia e Svizzera.

Il dato di settembre, sempre su rilevazioni Dataforce, è ancora più vivace: 11.404 immatricolazioni europee e un aumento del 35,6% sullo stesso mese del 2025. La Pandina chiude così il mese al ventiseiesimo posto della classifica generale, subito dietro la Dacia Duster e davanti alla MG ZS.